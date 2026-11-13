El parte de este viernes 13 de noviembre , a las 6 , indicó que todas las rutas nacionales de San Juan están habilitadas. El organismo mantiene personal y equipos en la red vial y prevé una nueva actualización.

Vialidad Nacional, Distrito San Juan, informó que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución, de acuerdo con el relevamiento realizado este viernes 13 de noviembre a las 6:00. El parte oficial no consignó interrupciones en la circulación, aunque sí advirtió sobre la necesidad de mantener atención en la conducción.

Según el organismo, personal y equipos permanecen desplegados en distintos sectores de la red vial para realizar tareas de mantenimiento e inspección. Ese trabajo forma parte del seguimiento habitual del estado de las rutas y permite verificar las condiciones de circulación en cada tramo. La información difundida se apoya en el relevamiento operativo de la repartición nacional con presencia en la provincia.

Seguimiento de la red

El aviso oficial señaló, además, que el estado de las rutas será actualizado en las próximas horas. En ese marco, Vialidad Nacional recomendó a los conductores circular con precaución y permanecer atentos a las próximas novedades. La advertencia adquiere relevancia para el transporte de cargas, el tránsito interdepartamental y los desplazamientos hacia zonas de mayor circulación.

Próxima actualización

El parte difundido este 13 de noviembre no detalló obras, cortes ni incidentes puntuales en la red nacional de San Juan. La variable a seguir será la próxima comunicación oficial del organismo, que puede incorporar cambios en la transitabilidad según la evolución de las tareas de mantenimiento y de las condiciones de cada ruta.