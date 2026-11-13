El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 37°C en San Juan. Por la tarde y la noche aumentará la chance de tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h.

El viernes 13 de noviembre en San Juan estará marcado por una jornada de calor intenso y cambios hacia la segunda mitad del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima prevista es de 21°C y la máxima alcanzará los 37°C, con una tarde agobiante en distintos puntos de la provincia. El organismo también anticipó probabilidad de tormentas aisladas y viento del sureste hacia la tarde y la noche.

Durante la madrugada, el cielo estará algo nublado, mientras que por la mañana se mantendrán condiciones similares, con una leve brisa del norte y un ascenso progresivo de la temperatura. Ese comportamiento inicial configura una primera parte del día estable, aunque con calor en aumento. La variación más relevante se espera después del mediodía, cuando el SMN ubica el cambio de tiempo en la segunda mitad de la jornada.

Tormentas y viento Para la tarde, el pronóstico oficial indica probabilidad de tormentas aisladas y la llegada de viento del sector sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Esa combinación puede afectar la visibilidad y las condiciones de circulación en sectores de la provincia. La persistencia del viento en ese sector también marca un cambio respecto de la mañana, cuando la brisa se ubicará del norte.

Hacia la noche, el SMN mantiene la posibilidad de tormentas y el viento del sureste con una intensidad similar. En ese tramo se espera además un descenso de la temperatura hasta ubicarse alrededor de los 32°C. El dato más relevante para la planificación de actividades es que el pico térmico se concentrará en la tarde, antes de un alivio relativo nocturno.

Con ese escenario, el pronóstico deja como variables a seguir la evolución de las tormentas aisladas y la intensidad de las ráfagas previstas para la tarde y la noche. El parte oficial no anticipa un cambio de fondo en la masa de aire durante el día, sino una transición desde un inicio estable hacia condiciones más inestables en la segunda mitad de la jornada.