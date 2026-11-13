El Ministerio de Salud de la Provincia pidió extremar cuidados ante las altas temperaturas previstas para este viernes. Recomendó hidratación, evitar la exposición solar y reducir la actividad física.

Para este viernes se esperan temperaturas que llegarán hasta los 40°C, según el material difundido por Salud. Frente a ese escenario, la cartera sanitaria recomendó adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de golpes de calor. La advertencia se inscribe en un contexto de calor intenso que exige cuidados en la hidratación, la exposición solar y la actividad física.

Hidratación y alimentación: el Ministerio aconsejó beber más líquidos sin esperar a tener sed, con prioridad para el agua y los jugos de fruta ligeramente fríos. También recomendó no consumir bebidas calientes ni abusar de las alcohólicas. En materia de alimentación, sugirió comer verduras y frutas y evitar comidas copiosas, como parte de una estrategia para disminuir la carga térmica sobre el organismo.

Ambientes y exposición: la cartera sanitaria indicó permanecer en lugares frescos, ventilados o acondicionados. Durante el día, sugirió bajar las persianas y cerrar las ventanas, y abrirlas por la noche para ventilar. Además, recomendó evitar salir durante las horas centrales, entre las 12 y las 18, cuando la radiación y la temperatura suelen ser más altas.

Niños, actividad física y protección: el Ministerio señaló que los niños y bebés deben mantenerse bien hidratados diariamente y que no deben quedar dentro del automóvil con la ventanilla cerrada. También pidió reducir la actividad física y no realizar grandes esfuerzos; al descansar, hacerlo a la sombra. En cuanto a la vestimenta, recomendó ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, además de sombreros, lentes de sol y cremas protectoras solares.

Personas y animales en riesgo: la recomendación oficial incluyó asistir a quienes puedan estar en mayor riesgo de sufrir los efectos del calor, entre ellos niños, personas con discapacidad y adultos mayores. También pidió hidratar a los animales diariamente y mantenerlos a la sombra. En el caso de los animales callejeros, sugirió dejar, si es posible, un recipiente con agua al aire libre. Las medidas apuntan a prevenir cuadros de deshidratación y otros efectos asociados a las altas temperaturas previstas para la jornada.