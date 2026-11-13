El cambio de tiempo comenzará a sentirse el viernes por la tarde-noche, con descenso térmico e inestabilidad. El sábado la máxima prevista bajará a 31°C.

Después de un viernes con una temperatura máxima que podría alcanzar los 40°C, San Juan empezará a registrar un cambio en las condiciones del tiempo durante la tarde-noche. El ingreso de viento Sur marcará el inicio de un descenso de temperatura y de una mejora parcial respecto de la jornada de calor extremo.

Según el pronóstico, el cambio comenzará a sentirse durante la tarde-noche del viernes, con viento Sur de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, por lo que el alivio térmico vendrá acompañado por mayor intensidad del viento en distintos momentos del día.

La variación también estará asociada a un aumento de la inestabilidad. Para la tarde y la noche del viernes, la probabilidad de tormentas aisladas se ubica entre el 10% y el 40%, de acuerdo con el pronóstico difundido. Ese rango deja abierta la posibilidad de precipitaciones en sectores de la provincia, aunque sin una certeza uniforme para todo el territorio.

Durante la madrugada del sábado, el viento Sur seguiría presente y hacia las 5 de la mañana podrían registrarse ráfagas de hasta 38 kilómetros por hora. Más tarde, durante la mañana, la intensidad volvería a aumentar y se esperan ráfagas que podrían llegar a los 47 kilómetros por hora. Ese comportamiento prolonga el cambio iniciado el viernes y condiciona la evolución del tiempo en las primeras horas del fin de semana.

De acuerdo con las previsiones, la máxima del sábado será de 31°C. La combinación entre descenso de temperatura, viento Sur e inestabilidad configura el principal cambio meteorológico previsto para San Juan después de la jornada de calor extremo.