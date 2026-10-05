El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional informó este domingo 4 de octubre a las 6 que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables. El parte oficial, sin embargo, advirtió que las bajas temperaturas y la variabilidad climática pueden complicar la circulación en distintos tramos. La observación alcanza sobre todo a los corredores cordilleranos, donde se prevé calzada congelada, nieve, agua nieve, lluvia y bancos de niebla aislados durante la madrugada y las primeras horas del día.

Corredores bajo atención Uno de los sectores señalados por el organismo es la Ruta Nacional 149, en tramos de los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia. También se recomendó precaución en la Ruta Nacional 40 Norte, en el trayecto que une San Juan con Jáchal y desde Huaco hasta el límite con La Rioja. En la Ruta Nacional 150, en tanto, el tránsito está habilitado entre Jáchal y Rodeo, además de la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto.

Visibilidad reducida El parte también incluyó a la Ruta Nacional 141, en el tramo de conexión con La Rioja, donde pueden registrarse sectores con visibilidad reducida por bancos de niebla. En los accesos urbanos y rutas de vinculación, la circulación se mantiene habilitada en la Ruta Nacional 20 hacia San Luis, la Ruta Nacional 40 Sur hacia Mendoza, la Ruta Nacional 153 entre Pedernal y Los Berros y la A014, correspondiente a la Avenida de Circunvalación.

Trabajos y recomendaciones Vialidad Nacional indicó que en esos corredores hay equipos y personal vial realizando tareas de inspección y mantenimiento de rutina, por lo que pidió circular a una velocidad adecuada. El organismo recomendó reducir la velocidad de manera gradual, usar luces bajas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. La advertencia se mantuvo vigente para toda la jornada, dado que las condiciones climáticas pueden modificarse y afectar la seguridad vial en los distintos corredores provinciales.

Seguimiento del parte El estado de rutas difundido a las 6 de este domingo 4 de octubre funciona como referencia operativa para quienes deban viajar por la red nacional en San Juan. Ante eventuales cambios de temperatura o precipitaciones, Vialidad Nacional señaló que la situación puede variar en pocas horas, especialmente en los sectores de montaña y en los tramos con niebla.