Hugo Di Bernardo hijo, responsable del armado técnico y la logística del Estadio San Juan del Bicentenario, visitó la transmisión especial de Telesol y contó cómo se trabaja para recibir a los artistas nacionales. Desde las exigencias de sonido e iluminación hasta los accesos y los espacios detrás del escenario.

Detrás de cada recital hay mucho más que luces, música y artistas sobre el escenario. Hay una estructura que debe funcionar a la perfección para que miles de personas puedan disfrutar del espectáculo.

En la previa de la Fiesta Nacional del Sol, Hugo Di Bernardo hijo reveló en la transmisión especial de Telesol algunos detalles del trabajo que se realiza para poner en condiciones el Estadio San Juan del Bicentenario.

El escenario esta hacia la platea este, detras de este sector se ubica el pasillos con los vestuarios preparados para los artistas.





En esta edición, Di Bernardo tiene a su cargo la coordinación de todo lo que sucede dentro del estadio: desde la logística y los ingresos hasta el armado del escenario, la estructura, la programación artística, las pantallas y los aspectos técnicos de cada presentación.

Y lo que encontrará el público, según anticipó, promete ser impactante.

Cada camarin esta preparado de acuerdo al requerimiento de cada artista.





Un escenario pensado para grandes espectáculos

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la entrevista fue la dimensión de la estructura preparada para esta edición. El escenario contará con una importante cantidad de metros cuadrados de pantallas LED, un despliegue de iluminación y efectos especiales, además de pasarelas que permitirán a los artistas acercarse al público.





La propuesta busca ofrecer una experiencia similar a la de los grandes espectáculos que recorren los principales escenarios del país y del mundo.

Las pasarelas tendrán un papel especial, ya que permitirán que los músicos no permanezcan solamente en el fondo del escenario, sino que puedan acercarse a los espectadores y generar una mayor interacción durante sus presentaciones.