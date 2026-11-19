La organización implementará tarjetas recargables para comprar comida y bebidas en el Estadio San Juan del Bicentenario. El saldo no utilizado podrá pedirse de regreso después de la fiesta.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 incorporará una nueva modalidad de pago para quienes asistan a los espectáculos centrales en el Estadio San Juan del Bicentenario. Se trata de un sistema cashless, es decir, sin uso de efectivo en los puestos de venta, que permitirá comprar alimentos y bebidas mediante una tarjeta recargable. La medida apunta a ordenar las operaciones dentro del predio y reducir demoras en los espacios gastronómicos.

Durante una transmisión especial, un representante del servicio explicó el funcionamiento del mecanismo y las alternativas disponibles para cargar dinero. Según esa presentación, los asistentes deberán solicitar una tarjeta en los puntos de recarga habilitados dentro del estadio y cargar allí el monto que prevén utilizar durante las jornadas de la fiesta. El procedimiento, de acuerdo con lo informado, será similar al de una tarjeta SUBE.

Las recargas podrán realizarse en efectivo, con tarjetas de crédito o débito y también mediante billeteras virtuales. Esta última opción tendrá una particularidad: cada tarjeta contará con un código QR que permitirá hacer recargas de manera autónoma, sin volver a los puestos habilitados. El usuario podrá escanear el código desde su aplicación de pagos, elegir el importe y acreditar el saldo para usarlo después en la compra de comida o bebidas.

Costo y saldo remanente

La tarjeta tendrá un costo de $2.500, que se descontará automáticamente al momento de la primera compra. Así, si una persona carga $20.000, dispondrá inicialmente de $17.500 para consumir. El saldo podrá utilizarse durante los tres días de la Fiesta Nacional del Sol y, si no se agota, podrá solicitarse la devolución del monto restante.

Según lo explicado en la presentación del sistema, el trámite de reintegro podrá iniciarse desde el lunes posterior al evento y hasta el viernes. Para hacerlo, los usuarios deberán ingresar a los enlaces que estarán disponibles, completar un formulario con sus datos bancarios y consignar el número identificatorio que figura en la tarjeta. Luego, el dinero será transferido a la cuenta indicada sin necesidad de regresar al estadio ni hacer filas presenciales.

Uso limitado al estadio

Desde la organización aclararon que esta modalidad se utilizará únicamente dentro del Estadio San Juan del Bicentenario, donde se realizarán los espectáculos centrales. Allí funcionarán los puntos de recarga y los puestos gastronómicos que operarán con las tarjetas. La implementación queda así circunscripta al predio principal de la fiesta y no se extenderá a otros espacios del evento.