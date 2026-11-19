La canción de la Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá múltiples versiones realizadas por artistas sanjuaninos, a partir de una propuesta que les permite trabajar sobre la melodía, la letra y los acordes del tema oficial. La iniciativa, según relataron Martín Flores y Andrés Cantos en la transmisión especial de Telesol, busca abrir la participación de músicos de la provincia y darles libertad para imprimir su estilo.

Una propuesta abierta

Flores y Cantos contaron que la organización puso a disposición de los intérpretes la base completa de la canción, pero sin imponer una única forma de ejecución. Cada músico puede elegir el género, la impronta y el modo de interpretación, con el objetivo de generar una construcción colectiva alrededor del tema oficial. Según dijeron en la entrevista, se trata de la primera vez que se impulsa una dinámica de ese tipo en la fiesta. También señalaron que comenzaron a circular versiones en redes sociales y que la respuesta fue variada.

Participación y visibilidad

Durante la visita a Telesol, Martín Flores afirmó que participar de la celebración representa un orgullo especial y que llegar a ese escenario también permite mostrar el trabajo que los artistas desarrollan durante todo el año. La cantante dijo además que sigue de cerca las versiones que van apareciendo y que las comparte cuando otros músicos le avisan que ya grabaron la suya. En ese intercambio, plantearon que la propuesta también funciona como una forma de acompañamiento entre colegas y de dar visibilidad a producciones locales.

Construcción colectiva

Los músicos remarcaron que la experiencia refleja un crecimiento en la colaboración entre artistas sanjuaninos. Sostuvieron que la música opera como un lenguaje común capaz de reunir trayectorias y estilos diversos, y que la iniciativa apunta a fortalecer esa lógica de trabajo compartido. En ese marco, destacaron que la canción no sólo propone una interpretación oficial, sino también una apropiación artística por parte de quienes decidan versionarla.

Escenario y expectativa

Flores y Cantos también hablaron de la emoción que genera subir al escenario de la Fiesta Nacional del Sol, incluso para quienes ya participaron en otras ediciones. Señalaron que aparece una responsabilidad particular cuando el público es el de la propia provincia y mencionaron el deseo de no fallarle al sanjuanino que elige quedarse a ver a los artistas locales. Por eso invitaron a recorrer los escenarios alternativos, la peña y el espacio urbano, donde habrá presencia de músicos de la provincia.

Antes de despedirse, Martín Flores y Andrés Cantos cantaron a capela un fragmento del tema: «Hace millones de años, en otros tiempos de piedra y sol…». La canción oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2026 quedará así asociada a versiones múltiples y a una participación abierta que, según los músicos, busca poner en primer plano el trabajo local.