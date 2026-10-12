Las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables, según el informe difundido este lunes a las 5.30 por Prensa, Relaciones Públicas e Institucionales del 9.º Distrito de Vialidad Nacional. La repartición advirtió, sin embargo, que las bajas temperaturas pueden generar hielo, nieve, agua nieve y bancos de niebla en distintos sectores. Esa combinación obliga a extremar la atención en los primeros tramos del día, cuando la visibilidad y el estado de la calzada suelen variar con mayor rapidez.

Tramos con mayor cuidado La advertencia alcanza especialmente a la Ruta Nacional 149, en los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia, y a la Ruta Nacional 40 Norte, entre San Juan y Jáchal, además del tramo desde Huaco hasta el límite con La Rioja. También incluye la Ruta Nacional 150, en los sectores entre Jáchal y Rodeo, y en la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto. En la Ruta Nacional 141, que vincula con La Rioja, pueden registrarse bancos de niebla y reducción de la visibilidad.

Los accesos y caminos de vinculación también figuran habilitados, aunque con recomendación de circular a velocidad adecuada. Entre ellos se encuentran la RN 20, en dirección a San Luis; la RN 40 Sur, hacia Mendoza; la RN 153, entre Pedernal y Los Berros; y la Avenida de Circunvalación (A014). En esos sectores puede haber equipos y personal vial realizando inspecciones o tareas habituales de mantenimiento.

Recomendaciones oficiales Vialidad Nacional aconsejó reducir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y ampliar la distancia de seguridad entre vehículos. También pidió extremar las precauciones en los tramos de montaña y en aquellos donde la visibilidad pueda verse afectada. El relevamiento corresponde a las 5.30 de este lunes 12 de octubre de 2026, por lo que las condiciones pueden modificarse durante la jornada.

El estado informado por el organismo nacional constituye una fotografía de la circulación al inicio del día y no excluye cambios posteriores por variaciones climáticas. Por ese motivo, la evolución de la calzada y la visibilidad en los corredores cordilleranos seguirá siendo la variable a seguir durante la mañana.