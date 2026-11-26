El encuentro mensual que organiza el Hospital Marcial Quiroga para pacientes con esta enfermedad incluyó un taller de cocina, información sobre alimentación saludable y asesoramiento para acceder a programas de asistencia.

El Hospital Marcial Quiroga realizó un encuentro destinado a pacientes con enfermedad celíaca y sus familias, con el objetivo de promover una alimentación saludable y libre de gluten. La jornada, denominada “Nuestros derechos”, tuvo como actividad central un taller práctico en el que los participantes aprendieron a elaborar pan dulce sin gluten para compartir durante las próximas fiestas de fin de año.

Estos encuentros se vienen desarrollando una vez al mes en el hospital y están orientados a brindar información, herramientas y acompañamiento a las personas con celiaquía. La propuesta está a cargo del Equipo Multidisciplinario de Enfermedad Celíaca del hospital.

Agustina Maineri, propietaria de Universo Gluten, fue quien enseñó paso a paso cómo preparar pan dulce sin gluten y respondió las consultas de los participantes durante la elaboración. Previamente, compartió su experiencia personal desde que le diagnosticaron la enfermedad y los cambios que incorporó en su vida y alimentación.

La actividad contó con el apoyo de la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano. Quienes evacuaron las dudas de los asistentes y brindaron información sobre los requisitos y el procedimiento para ingresar al Programa de Asistencia a la Persona con Celiaquía.

El encuentro permitió que pacientes y familiares adquirieran conocimientos prácticos para preparar una receta tradicional de las fiestas, adaptada a sus necesidades alimentarias. De esta manera, el Hospital Marcial Quiroga continuó fortaleciendo un espacio mensual de aprendizaje, acompañamiento y articulación institucional, que promueve la autonomía de las personas con celiaquía y contribuye a mejorar su calidad de vida.