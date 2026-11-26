La actividad será el 3 de diciembre en el Cine Teatro Municipal. Participarán adolescentes y adultos de la Fundación Incluyamos y se recibirán donaciones para la Escuela Cristo de la Quebrada .

El próximo jueves 3 de diciembre se realizará en el Cine Teatro Municipal de Capital un desfile inclusivo bajo el lema “No somos nuestros diagnósticos”, con participación de adolescentes y adultos de la Fundación Incluyamos. La actividad apunta a visibilizar capacidades, fortalecer la autoestima y promover la igualdad de oportunidades en un formato que combina moda y acción comunitaria.

La iniciativa es impulsada por Rita del Valle López, presidenta de la Asociación Sanjuanina de Nutrición. Según la organización, el objetivo es derribar prejuicios y evitar que las personas sean definidas por sus diagnósticos. En esa línea, el desfile se presenta como un espacio de participación e integración para los protagonistas convocados.

Protagonistas y apoyos

En la propuesta también intervienen Josefina, modelo que acompaña la iniciativa, y Hugo Robledo, presidente de la Fundación Incluyamos. Ambos forman parte del proyecto que busca generar un ámbito de encuentro y de visibilización de personas con distintas trayectorias y capacidades. El encuentro comenzará a las 14:30.

La actividad fue declarada de interés general por la Legislatura Provincial, un reconocimiento institucional que acompaña la convocatoria. Ese antecedente le da marco oficial a una propuesta que, además de su componente social, tendrá una dimensión pública en el calendario de actividades de San Juan.

Destino solidario

Además del desfile, la jornada tendrá un objetivo solidario: reunir donaciones para la Escuela Cristo de la Quebrada, ubicada en Los Berros. Se recibirán materiales escolares, pelotas, colchonetas y otros elementos destinados a actividades educativas y recreativas de la institución. La organización también prevé espectáculos artísticos y el acompañamiento de profesionales y comercios que se sumaron a la propuesta.

De ese modo, la actividad combinará inclusión, participación y asistencia concreta a una escuela de Los Berros. La fecha y el horario ya están definidos, mientras que la recepción de donaciones marcará el componente solidario central de la jornada.