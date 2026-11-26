Las altas temperaturas previstas para los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre mantienen en alerta a San Juan por el posible incremento del deshielo en la cordillera y su efecto sobre los caudales de los ríos. En ese marco, el director del Departamento de Hidráulica, José María Ginestar, confirmó que el 29 de noviembre y el 1 de diciembre son fechas que requieren especial atención.

En diálogo con Radio Mil20, el funcionario fue consultado por las versiones que señalaban esas jornadas como potencialmente complejas en materia hídrica. Explicó que la previsión se vincula con el aumento de las temperaturas en la alta montaña y con la posibilidad de que eso acelere el derretimiento de nieve y hielo. “Esas fechas están relacionadas a la temperatura en la alta cordillera. Se piensa que sube, entonces va a ser más calor en la montaña”, señaló Ginestar.

Seguimiento de los ríos El director aclaró que las autoridades deberán observar cómo se comportan los ríos ante ese escenario. También indicó que el incremento del deshielo no es el único factor de preocupación, porque la combinación de agua en los cauces, evaporación y lluvias puede generar situaciones complejas durante el verano. La advertencia apunta a anticipar variaciones bruscas en la disponibilidad y el manejo del agua, un dato central para la administración hídrica provincial.

Ginestar detalló que el río San Juan registró cambios importantes en las últimas semanas. Según precisó, pasó de transportar 40 metros cúbicos por segundo a 120, luego alcanzó los 300 y posteriormente descendió a 150 metros cúbicos por segundo. En ese sentido, explicó que las variaciones bruscas de caudal complican el manejo de los cauces, sobre todo porque el material que arrastra el agua puede modificar las condiciones del río. También advirtió que las lluvias intensas y concentradas pueden generar más problemas que las precipitaciones distribuidas a lo largo del tiempo.

Zonas habilitadas y riesgos Durante la entrevista, el titular de Hidráulica pidió respetar los sectores habilitados para refrescarse en verano. Mencionó el tramo del río San Juan a la altura de calle Las Moras, el dique Punta Negra y el dique de Ullum, donde afirmó que existen condiciones de seguridad y presencia de personal especializado. En cambio, fue tajante sobre los riesgos de ingresar al agua en la zona de la Costanera.

Ginestar explicó que ese cauce permaneció seco durante aproximadamente 40 años y que no está acondicionado para actividades recreativas. Entre los peligros mencionó la presencia de arañas, serpientes, alacranes, vidrios, residuos y maleza, además del riesgo de ahogamiento. También señaló que resulta imposible controlar los más de 100 kilómetros que comprende ese sector del río, por lo que insistió en que la población concurra únicamente a los espacios autorizados mientras continúe la temporada de altas temperaturas y variaciones de caudal.