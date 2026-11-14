El organismo informó que los corredores provinciales siguen transitables, pero con máxima precaución por la inestabilidad meteorológica. Advirtió sobre badenes, baja visibilidad y avance del temporal hacia más zonas.

El avance del frente de tormenta sobre San Juan llevó a Vialidad Nacional a informar este viernes por la noche que todos los corredores de la provincia se encuentran transitables, aunque con máxima precaución. La advertencia se basa en lluvias, caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y reducción de la visibilidad. El organismo pidió extremar los cuidados para evitar siniestros viales mientras persista la inestabilidad.

Corredores afectados Uno de los sectores con mayores complicaciones es el sur provincial, especialmente en las rutas nacionales 153 y 40 Sur, en zonas de badenes y hacia el límite con Mendoza. También alcanza a la Ruta Nacional 141, donde existe riesgo de bajada de agua y material de arrastre sobre la calzada. En la Ruta Nacional 149, en los departamentos de Calingasta e Iglesia, la circulación permanece habilitada pero con máxima precaución por las precipitaciones y el desplazamiento de la inestabilidad.

Avance del temporal Según el reporte oficial, el núcleo de tormenta y la manga de piedra avanzan hacia los sectores Centro, Este, Oeste y Norte de la provincia. Esa evolución amplía el área bajo vigilancia y obliga a sostener medidas preventivas en todos los trazados nacionales. La situación es monitoreada por el organismo, que anticipó que actualizará la información sobre el estado de los caminos a través de sus canales oficiales.

Recomendaciones de circulación Entre las medidas difundidas, Vialidad Nacional pidió reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y circular con luces bajas encendidas. También recomendó usar luces antiniebla si el vehículo las tiene y evitar las luces altas y las balizas mientras se está en movimiento. La instrucción apunta a disminuir el riesgo en tramos con visibilidad reducida por lluvia, granizo o polvo de agua.

Badenes y detenciones El organismo advirtió que no debe intentarse el cruce de badenes cuando hay agua corriendo sobre la calzada, por el riesgo de crecientes repentinas y arrastre de materiales. Ante una caída intensa de granizo o visibilidad nula, los conductores deben detenerse en un lugar seguro, fuera de la calzada y de la banquina, hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. Además, se solicitó respetar las indicaciones del personal de Vialidad Nacional y de las fuerzas de seguridad que trabajan en las rutas.

Seguimiento oficial La advertencia se mantiene mientras continúe el temporal y hasta que el organismo confirme una mejora en las condiciones sobre los corredores provinciales. Por el momento, la situación sigue siendo de tránsito habilitado con máxima precaución en toda la red nacional relevada en San Juan.