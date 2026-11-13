El Colegio Santo Domingo interrumpió la actividad presencial por la aparición de alacranes y otras plagas. La directora dijo que las clases se retomarán el lunes y que hubo enseñanza virtual.

Este viernes, el Colegio Santo Domingo suspendió las clases para desinfectar las instalaciones, luego de la aparición de alacranes y otras plagas. La medida alcanzó a toda la comunidad educativa y se tomó como parte de un protocolo de prevención. Según la directora, María Isabel Rodríguez, la actividad académica continuó de manera remota mientras se realizaban las tareas de fumigación.

Protocolo sanitario En diálogo con TELESOL, Rodríguez señaló que la institución “vive en prevención absoluta” y que, ante la detección del arácnido, se activó el procedimiento correspondiente. También explicó que el colegio está en crecimiento y que, a medida que se concretan obras, aparecen insectos y otros bichos, no solo alacranes. “Tenemos el deber de contarle a los papás de lo que pasa en el Colegio donde están sus pequeños”, sostuvo la directora.

Fumigación reforzada La responsable del establecimiento indicó que desde abril se realizan tareas de fumigación, aunque entre este viernes y el fin de semana se hará una intervención más profunda. Describió que el procedimiento incluye el uso de humo y alcanza sectores donde habitualmente no se interviene, con el objetivo de no dejar espacios sin tratamiento. La decisión apunta a reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal del colegio.

Reanudación prevista De acuerdo con lo informado por la directora, las clases se reanudarán el lunes con normalidad. Mientras tanto, el establecimiento mantendrá las medidas de desinfección y control dentro del edificio. La situación deja como variable a seguir la finalización de la fumigación y la vuelta plena a la presencialidad en el inicio de la próxima semana.