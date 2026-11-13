El fenómeno se registró este viernes por la noche y duró entre 10 y 15 minutos. Vecinos reportaron roturas y cortes de energía en Media Agua.

Una fuerte tormenta afectó este viernes por la noche a Media Agua, en el departamento Sarmiento, y dejó daños en viviendas tras una intensa caída de granizo de gran tamaño. El fenómeno comenzó con precipitaciones fuertes y luego derivó en una manga de piedra que, según vecinos, provocó roturas en distintos domicilios. La villa cabecera quedó sin suministro eléctrico como consecuencia del temporal.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, la granizada se produjo cerca de las 20:20 y se extendió durante entre 10 y 15 minutos. Los habitantes señalaron que se esperaba una tormenta, pero que la magnitud del granizo superó las previsiones. El impacto de las piedras afectó elementos ubicados en los patios de las viviendas y generó daños materiales.

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Daños y alcance

Los reportes vecinales indicaron que la caída de granizo fue especialmente severa en el sector ubicado a unos 200 metros de la Ruta Nacional 40. En ese tramo, la intensidad del fenómeno concentró los principales perjuicios observados hasta el momento. La falta de energía eléctrica agregó complicaciones a la situación en la villa cabecera.

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Recomendación preventiva

Ante el temporal, se recomendó circular con extrema precaución por las rutas nacionales, los caminos provinciales y las calles internas del departamento. El dato relevante a seguir es la evolución de las condiciones meteorológicas en las próximas horas y la eventual restitución del servicio eléctrico en la zona afectada.