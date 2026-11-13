La mayor cobertura de nieve acumulada en la cordillera y el incremento de las temperaturas explican el aumento de los caudales. Ante el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño, COPRE refuerza las recomendaciones preventivas.

Un análisis de la UNSJ con imágenes satelitales de la NASA muestra valores superiores al promedio histórico para esta época del año. Ante el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño, COPRE refuerza las recomendaciones preventivas.

Los ríos cordilleranos de San Juan atraviesan un período de aumento de sus caudales como consecuencia del deshielo, un proceso natural que se produce todos los años durante la primavera y el verano. Sin embargo, esta temporada presenta características particulares: la mayor acumulación de nieve en la cordillera y las altas temperaturas de los últimos días están favoreciendo un incremento más rápido del agua.

Ante este escenario, y en el marco de las acciones preventivas previstas frente al fenómeno de El Niño, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) recomienda adoptar precauciones, especialmente a los prestadores turísticos, deportistas y personas que realizan actividades recreativas en zonas cercanas a los ríos.

El secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia, explicó que el comportamiento actual responde al inicio de la temporada de deshielo, aunque este año las condiciones son diferentes debido a las nevadas registradas durante el invierno.

Según indicó, las temperaturas más elevadas en alta montaña aceleraron el derretimiento de la nieve, que hasta hace poco permanecía acumulada, y esto se refleja en el crecimiento de los caudales.

Qué muestran los estudios sobre la nieve acumulada

Un análisis de imágenes satelitales del sistema MODIS de la NASA, procesadas por el Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), permite observar cómo evolucionó la cobertura de nieve en la cuenca del río San Juan.

Los registros muestran que durante 2026 la cobertura de nieve se mantuvo por encima del promedio histórico correspondiente a esta época del año. La comparación con años anteriores permite comprender una de las particularidades de esta temporada: existe una mayor cantidad de nieve acumulada que la habitual, mientras que el aumento reciente de las temperaturas está acelerando su derretimiento.

Devia explicó que los ríos cordilleranos suelen comenzar a incrementar sus caudales durante noviembre y alcanzar sus valores más elevados en diciembre. No obstante, las condiciones de este año podrían adelantar algunos de esos picos.

Un crecimiento que puede presentar variaciones rápidas

En los últimos días se registraron incrementos importantes en los caudales de los ríos cordilleranos. Las mediciones reflejan un crecimiento sostenido, con registros que pasaron de 77,25 a 93,47 metros cúbicos por segundo en apenas 48 horas y valores que alcanzaron los 135 metros cúbicos por segundo.

Estos aumentos no necesariamente se producen de manera constante. Los ríos pueden presentar picos de crecimiento que luego disminuyen, aunque se mantenga una tendencia general de incremento durante la temporada de deshielo.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables explicaron que este comportamiento se corresponde con la dinámica estacional de los ríos cordilleranos. Sin embargo, la mayor cobertura de nieve y las variaciones de temperatura hacen necesario prestar especial atención a la evolución de los caudales.

Recomendaciones para turistas, deportistas y visitantes

Ante el incremento del agua en los ríos, COPRE recomienda:

-Evitar ingresar, circular o permanecer sobre los cauces, aun cuando algunos sectores parezcan secos o tengan poca profundidad.

-Mantener precaución al permanecer en las márgenes y alejarse si se observa un aumento del nivel del agua.

-No intentar cruzar ríos, arroyos o badenes cuando presenten un caudal elevado.

-Consultar las condiciones meteorológicas antes de realizar excursiones o actividades al aire libre.

-A los prestadores turísticos y organizadores de actividades recreativas, evaluar las condiciones de los sectores que utilizan y reforzar las medidas de seguridad.

-Respetar las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

COPRE continúa promoviendo acciones preventivas y el seguimiento de las condiciones hídricas, con el objetivo de reducir riesgos y favorecer el desarrollo seguro de las actividades turísticas y recreativas.