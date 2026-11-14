A las 11 de este sábado, todos los corredores nacionales de la provincia se encontraban transitables con máxima precaución. Hay lluvias intensas, caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y reducción de la visibilidad. El organismo difundió una serie de recomendaciones para evitar accidentes, especialmente en badenes y zonas de montaña.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, emitió este sábado un parte urgente para advertir sobre las condiciones de circulación en las rutas nacionales de la provincia, afectadas por el avance de un frente de tormenta que provoca lluvias, caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y una marcada disminución de la visibilidad.

En el informe difundido a las 11, el organismo indicó que toda la red vial nacional se encontraba transitable con máxima precaución, aunque advirtió sobre la inestabilidad de las condiciones meteorológicas y el desplazamiento del núcleo de tormenta hacia distintos sectores del territorio provincial.

Entre los corredores más comprometidos se encuentran la Ruta Nacional 153 y la Ruta Nacional 40 Sur, especialmente en las zonas de badenes y en dirección al límite con Mendoza, donde se registran precipitaciones, granizo y fuertes ráfagas de viento.

En tanto, la Ruta Nacional 141 permanece transitable con máxima precaución, debido a la posibilidad de bajadas de agua y material de arrastre en los badenes. La misma recomendación alcanza a la Ruta Nacional 149, en los departamentos Calingasta e Iglesia, donde se registra el desplazamiento de la inestabilidad climática.

Vialidad Nacional también advirtió que las zonas Centro, Este, Oeste y Norte de San Juan deben mantener especial atención, debido a que el núcleo de tormenta y la manga de piedra avanzan hacia esos sectores.

Precaución en badenes y zonas de montaña

Ante este escenario, el organismo difundió una serie de recomendaciones para quienes deban circular por las rutas nacionales.

Uno de los principales llamados de atención está dirigido a los badenes. Vialidad Nacional remarcó que no se debe intentar cruzar bajo ninguna circunstancia cuando haya agua corriendo sobre la calzada, ya que la fuerza de la corriente y el material de arrastre pueden desestabilizar e incluso arrastrar vehículos de gran porte. Los conductores deben detenerse en un lugar seguro y esperar a que baje el caudal y las autoridades habiliten el paso.

También se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas ante la presencia de pavimento mojado, para prevenir el efecto de hidroplaneo.

En sectores de montaña, túneles y caminos con cortes de cerros, se solicita circular a velocidad moderada y prestar atención a posibles desprendimientos de piedras o derrumbes. En caso de encontrar obstáculos de gran porte, los conductores deben detenerse a una distancia prudencial y dar aviso a las autoridades, sin intentar retirarlos por sus propios medios.

Para quienes transiten por zonas cordilleranas ante la posibilidad de aguanieve o nieve, se recomienda conducir suavemente, utilizar marchas bajas en pendientes y descensos y llevar cadenas para nieve, además de conocer su correcta colocación.

Qué hacer ante el viento Zonda y la caída de granizo

El parte también incluye recomendaciones específicas ante la presencia de viento Zonda. Se aconseja sujetar firmemente el volante con ambas manos para contrarrestar las ráfagas laterales, especialmente al sobrepasar camiones o salir de sectores protegidos.

Cuando el polvo en suspensión reduzca la visibilidad, se debe disminuir la velocidad y circular con luces bajas y antiniebla. Si la visibilidad es nula, corresponde detenerse completamente en un lugar seguro, fuera de la calzada y la banquina, lejos de árboles y tendidos eléctricos.

En caso de granizo, Vialidad Nacional recomienda reducir la marcha gradualmente y mantener las ventanillas cerradas. Además, advierte que no se debe detener el vehículo debajo de puentes ni sobre la ruta, ya que estas maniobras pueden provocar accidentes en cadena. Lo indicado es buscar una estación de servicio, un parador o un espacio amplio y seguro.

Los elementos que deben llevar los vehículos

Por otra parte, el organismo recordó la importancia de contar con el equipamiento obligatorio antes de emprender un viaje. Entre los elementos indispensables se encuentran la licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, seguro obligatorio, matafuegos con carga vigente, balizas triangulares, chaleco reflectivo, botiquín de primeros auxilios, rueda de auxilio en condiciones, crique y llave cruz.

Para los viajes por zonas alejadas o cordilleranas, también aconsejó llevar un kit de emergencia que incluya al menos dos litros de agua potable por persona, alimentos no perecederos, abrigo adicional, mantas, linterna, pilas de repuesto y cargador portátil para el celular.

Asimismo, se recomienda disponer de una pala pequeña, elementos de remolque, cables de arranque y cadenas para nieve o barro, según las características del recorrido.

Finalmente, Vialidad Nacional informó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y actualizará el estado de las rutas durante la jornada.

Ante cualquier inconveniente en rutas nacionales, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional a los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073, o dar aviso a Defensa Civil, la Policía de San Juan y Gendarmería Nacional.