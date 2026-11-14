En el marco de una nueva edición del foro productivo de la Fiesta Nacional del Sol, impulsado en la gestión del gobernador Marcelo Orrego, el encuentro ya registra 259 participantes activos en inversiones y 74 en negocios. Con un 54% de firmas foráneas en la ronda de inversiones, la provincia se consolida como un polo estratégico de vinculación empresarial.

A pocos días del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó la amplia convocatoria alcanzada para las Rondas de Negocios e Inversiones del FNS Forum, que se desarrollarán el próximo jueves 19 de noviembre, de 8:00 a 15:00 horas, en el Centro Cultural Conte Grand.





De acuerdo con el relevamiento oficial de inscripciones y agendas coordinadas, la iniciativa cuenta con un total de 333 actores listos para generar vínculos estratégicos y 321 reuniones de trabajo ya confirmadas bajo la modalidad de encuentros individuales uno a uno.





El interés del sector privado, tanto local como nacional e internacional, se refleja en el desglose de participación registrado hasta el momento para ambas instancias:

Ronda de Inversiones: reúne a 259 participantes, entre los cuales se destacan 140 empresas foráneas, lo que representa el 54% del total de firmas en esta categoría (incluyendo compañías de otras regiones del país y firmas extranjeras). En cuanto a la dinámica de vinculación, ya se encuentran 186 reuniones confirmadas.

Ronda de Negocios (Alimentos y Bebidas): cuenta con 74 participantes (entre productores, elaboradores sanjuaninos, cadenas de supermercados y compradores nacionales e internacionale) y registra 135 reuniones confirmadas (un 64% de efectividad sobre las agendas solicitadas).





Bajo el lema "Diversidad y competitividad para conectar, inspirar y pensar en nuestro futuro", la tercera edición del FNS Forum se consolida como el espacio de networking y liderazgo empresarial de la Fiesta Nacional del Sol.





Las Rondas de Negocios de Alimentos y Bebidas y las Rondas de Inversiones (destinadas a sectores clave como minería, agroindustria, energía, economía del conocimiento, infraestructura, turismo y servicios) ofrecen agendas previamente coordinadas según perfiles compatibles. El objetivo central es acercar la oferta exportable y productiva de San Juan a compradores de todo el país y del exterior, además de vincular proyectos locales con potenciales inversores y entidades de financiamiento.





Con esta propuesta, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación impulsa un ámbito concreto donde el diálogo entre referentes públicos y privados se transforma en proyectos, las conexiones en alianzas comerciales y el potencial de la provincia en nuevas oportunidades de inversión, producción y empleo genuino.