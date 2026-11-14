La tormenta afectó la infraestructura eléctrica del departamento y obligó a interrumpir las tareas de reparación durante la madrugada. El servicio en la zona norte fue restituido a las 2 de la mañana y se instalarán grupos generadores para garantizar provisoriamente el suministro en instalaciones esenciales, como el hospital y el sistema de agua potable.

Durante la jornada de ayer, 13 de noviembre, un intenso temporal de lluvias afectó el departamento Valle Fértil, provocando daños en la infraestructura eléctrica que abastece a la zona.

Ante esta situación, nuestro personal técnico inició las tareas de reparación, que debieron interrumpirse durante la madrugada debido a la intensidad de la tormenta, priorizando la seguridad de los trabajadores. Sobre las 07 hs, los trabajos se retomaron progresivamente, a medida que las condiciones meteorológicas lo permitieron. En este punto resultó de fundamental importancia la colaboración de los equipos del municipio, que permitieron liberar el terreno para que los equipos pesados y livianos de Naturgy pudieran acceder a la zona.

Con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta operativa y agilizar las tareas de reparación, Naturgy dispuso el envío de nuevos recursos humanos y materiales, que se suman al personal técnico y equipamiento adicional desplegados durante la jornada de ayer. De esta manera, se intensifican los esfuerzos para avanzar en el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas.

El servicio en la zona norte del departamento fue restituido anoche, al rededor de las 02 hs.

Dado el alcance de las afectaciones y la relevancia de las tareas de reparación que son necesarias, se dispuso la instalación de grupos generadores para mitigar el impacto de la interrupción del suministro eléctrico en suministros criticos. Esta medida permitirá restablecer provisoriamente el servicio en instalaciones esenciales, como hospital, el sistema de provisión de agua potable y las instalaciones del Automóvil Club, entre otras, mientras continúan los trabajos de reparación de la infraestructura eléctrica afectada.

Queremos recordar la importancia de extremar las precauciones frente a estas situaciones donde aun hay zonas afectadas por las lluvias.

- No manipular cables caídos, ni acercarse a postes o transformadores que hayan sido afectados por el temporal.

- ⁠No caminar por áreas inundadas, ya que el agua puede estar electrificada o haber cables caídos.





Ante una situación de peligro eléctrico, no actúes por tu cuenta. Mantené distancia y comunicate al 0800-666-3637.