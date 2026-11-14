La intendenta Daniela Rodríguez realizó recorridos en distintos puntos del departamento y supervisó los trabajos que se realizan junto a Hidráulica en el mantenimiento de desagües. Las intervenciones forman parte de las acciones preventivas ante posibles contingencias climáticas.

La Municipalidad de Chimbas avanza con trabajos de limpieza y relevamientos en distintos sectores del departamento, con especial atención a los drenes generales y al cauce del río San Juan. Las tareas forman parte de las medidas preventivas que viene desarrollando el municipio para mejorar las condiciones de escurrimiento del agua y evaluar el estado de la infraestructura hídrica.





En calle Luna y Callejón Ortiz se realizan trabajos de limpieza del dren general, en conjunto con la Dirección de Hidráulica de la Provincia. Estas intervenciones buscan mantener despejados los cauces y favorecer la circulación del agua.





Asimismo, se realizó un relevamiento en el Paso Camargo, que conecta El Mogote, en Chimbas, con La Cañada, en Albardón, donde se observaron las condiciones actuales del cauce del río San Juan y las características del sector.





Los trabajos de supervisión por parte de la intendenta Daniela Rodríguez también comprendieron el dren general de avenida Benavídez, desde calle Oratorio y Callejón Flores hasta el límite este de Chimbas con Santa Lucía, donde desemboca en el río San Juan. El recorrido permitió evaluar las condiciones del sistema y reconocer sectores que requieren atención.





Al respecto, la jefa comunal destacó la importancia de sostener estas intervenciones: “Tenemos que conocer las condiciones de cada sector de nuestro departamento y actuar. La prevención requiere trabajo en el territorio, decisiones y una presencia permanente del municipio. Esa es la responsabilidad que asumimos con nuestros vecinos”, expresó.





Las tareas se suman a los operativos de limpieza y profundización de canales y cunetas que la Municipalidad viene desarrollando en distintos barrios, como parte de las acciones destinadas a mejorar el sistema de desagües y fortalecer la preparación ante posibles precipitaciones intensas.





Finalmente, Daniela hizo hincapié en la necesidad de acompañar estas medidas con el compromiso de la comunidad. “Como municipio estamos haciendo un esfuerzo importante para limpiar y mantener nuestros canales y desagües, pero necesitamos que cada vecino nos acompañe. No podemos permitir que los lugares donde intervenimos vuelvan a llenarse de basura. Cuidar estos espacios es cuidar nuestras casas, nuestros barrios y a nuestras familias”, sostuvo.





De esta manera, Chimbas mantiene los trabajos preventivos y la coordinación con los organismos competentes, con intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de los cauces y desagües del departamento.