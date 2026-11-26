La advertencia alcanza a los corredores nacionales de la provincia. En el norte y la cordillera hay badenes con agua y riesgo de rocas sobre la calzada.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, pidió extremar las medidas de precaución al circular por las rutas nacionales de la provincia, en el marco de las condiciones climáticas que afectan distintos sectores del territorio.

El aviso comprende la totalidad de los corredores nacionales, aunque la atención se concentra en las zonas norte y cordillerana, donde se registraron complicaciones que pueden dificultar la circulación. En ese contexto, el organismo difundió un listado de tramos con tránsito habilitado pero bajo condiciones de máxima precaución.

Tramos con afectación Uno de los sectores señalados es la Ruta Nacional 40 Norte, particularmente en las zonas de Matías G. Sánchez y Tucunuco, donde se detectó presencia de agua en los badenes. Según informó Vialidad Nacional, equipos del organismo trabajan en el lugar para atender la situación.

También se pidió circular con máxima precaución por la Ruta Nacional 150, tanto en el tramo que conecta Jáchal con Rodeo, donde existe posibilidad de caída de rocas sobre la calzada, como en el sector comprendido entre Huaco y el límite con La Rioja. La advertencia se extiende además a las rutas nacionales 149, en los departamentos Iglesia y Calingasta; 141; 153, donde también hay sectores con badenes con agua; 20 y 40 Sur.

Recomendaciones Desde el organismo indicaron que no deben cruzarse badenes cuando presentan agua o material de arrastre. También recomendaron respetar las indicaciones del personal vial y de seguridad, disminuir la velocidad, mantener las luces bajas encendidas y ampliar la distancia de frenado. A la vez, pidieron prestar atención a las señales preventivas, especialmente en los sectores donde se realizan trabajos o hay desvíos.

Vialidad Nacional informó, además, que personal y equipos permanecen en alerta y realizan tareas de monitoreo permanente para seguir de cerca el estado de los caminos. La situación queda sujeta a la evolución de las condiciones climáticas y a las intervenciones que se ejecuten en los tramos afectados.