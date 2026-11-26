En Pocito, la Zona Sanitaria V homenajeó al personal de salud y renovó su cuerpo de bandera. También distinguió a trabajadores que cumplieron 25 años de servicio y a quienes se jubilaron.

La Zona Sanitaria V realizó en Pocito el acto por el Día de la Sanidad, con participación de autoridades, directivos y trabajadores de los efectores de Pocito, Rawson y Sarmiento. La actividad reunió a representantes de distintos niveles de gestión sanitaria y puso en agenda la organización interna del sistema de salud en esa jurisdicción. También incluyó reconocimientos por trayectoria laboral y un recambio institucional del cuerpo de bandera.

Participaron el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofré; el jefe de Zona Sanitaria V, Néstor Guimaraes; el director del Hospital Dr. Ventura Lloveras, Fernando Flores; la directora del Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF), Fernanda Díaz; y la jefa de Área Programática Pocito, Carolina Asmet. También asistieron otros jefes de área programática, directores de hospitales y responsables de centros sanitarios de la zona. La presencia de esas autoridades dio marco institucional a una ceremonia centrada en el personal que sostiene la atención cotidiana.

Recambio de bandera Durante el acto se efectuó el cambio del cuerpo de bandera nacional de la zona. La doctora María Isabel Sarmiento asumió como abanderada, acompañada por Sebastián Bertucci como primer escolta, Silvina Álvarez como segunda escolta y Jova Gómez como primera escolta suplente. Según se informó, esos cuatro trabajadores representarán a la zona durante el próximo período. El recambio forma parte de las prácticas institucionales de reconocimiento interno en el sistema sanitario.

Trayectoria y jubilación Además, se entregaron distinciones a trabajadores que cumplieron 25 años de servicio y a quienes iniciaron su jubilación. El reconocimiento estuvo orientado a valorar la trayectoria y el compromiso dentro del sistema sanitario, en un contexto en el que la continuidad de los equipos resulta clave para la atención en los establecimientos de la región. La ceremonia incluyó a personal de distintas áreas, desde tareas administrativas hasta atención directa.

Las autoridades remarcaron la importancia del trabajo en equipo y de contar con espacios de trabajo adecuados para sostener una atención cálida y acorde a las necesidades de la comunidad. El encuentro buscó, además, renovar el compromiso de continuar trabajando por una atención de calidad para las familias sanjuaninas. Como cierre, la jornada dejó planteada la continuidad de esa tarea en los efectores de Pocito, Rawson y Sarmiento, donde la organización del personal y la cobertura asistencial siguen siendo variables centrales.