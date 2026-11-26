El SMN renovó el aviso para la tarde y la noche de este jueves. Prevén lluvias intensas, granizo aislado y ráfagas fuertes.

La inestabilidad continuará en San Juan durante este jueves y varias zonas de la provincia permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El aviso rige para la tarde y la noche y comprende a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, la zona baja de Rivadavia y la zona baja de Sarmiento. Esa cobertura territorial marca el alcance del fenómeno sobre el área más poblada del Gran San Juan y sectores rurales del centro y sur provincial.

Condiciones previstas Según informó el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados en algunos sectores. Ese volumen de lluvia, concentrado en pocas horas, puede complicar la circulación urbana y rural, además de exigir seguimiento de desagües y zonas con anegamientos recurrentes.

Temperatura y evolución Por otra parte, la temperatura máxima prevista para este jueves será de 29 grados. De acuerdo con el pronóstico, los valores térmicos irán en aumento durante los próximos días, mientras se mantiene la atención sobre la evolución de las tormentas y eventuales actualizaciones del aviso oficial.