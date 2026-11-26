En el marco del 25N, vecinos y vecinas participaron de la segunda edición de “Iluminando Caminos”, una movilización que unió la Plaza Departamental con el Parque de Chimbas. La jornada estuvo marcada por emotivos testimonios y el llamado a fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento a las víctimas.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Chimbas realizó la segunda edición de la marcha de antorchas “Iluminando Caminos”, una jornada de concientización que recorrió las calles del departamento para visibilizar la violencia de género, recordar a las víctimas y acompañar a quienes todavía atraviesan situaciones de violencia.





La movilización comenzó en la Plaza Departamental y finalizó en el Parque de Chimbas, con la participación de vecinos, autoridades municipales y equipos profesionales que trabajan en la prevención y el abordaje de esta problemática.





Uno de los momentos más conmovedores de la jornada estuvo marcado por los testimonios de mujeres que compartieron sus experiencias personales, poniendo en palabras las dificultades que atravesaron y la importancia de contar con espacios de escucha, contención y acompañamiento.





La intendenta Daniela Rodríguez destacó el significado de la movilización y la responsabilidad de las instituciones frente a una problemática que atraviesa a toda la sociedad.





“La marcha de antorchas es una manifestación de mujeres que visibilizamos la violencia, nos paramos frente a ella y tratamos de traerle luz a una realidad que a veces es más oscura de lo que nosotros nos imaginamos”, expresó.





En ese sentido, sostuvo: “Caminamos por las que no están, por las que se fueron antes de tiempo, por las que todavía están en situaciones de violencia dentro de sus hogares y por quienes no tienen voz. Caminamos por una obligación moral, ética y política”.





La jefa comunal también puso en valor la tarea de los equipos profesionales municipales que brindan atención, realizan seguimientos y elaboran informes judiciales para acompañar a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.





Rodríguez remarcó la importancia de que todos los funcionarios y trabajadores municipales se involucren activamente en la detección y prevención de estas situaciones, incluso cuando los signos de violencia no resultan evidentes.





“No hay nada peor que nos pueda pasar siendo gobierno que estar en una zona de confort y actuar de manera automatizada. Hoy queremos ser más humanos que nunca y estar al servicio de la comunidad, redoblando esfuerzos”, afirmó.





Unos 600 casos asistidos durante 2026





Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Mónica Ramos, explicó que la marcha forma parte de una política pública que se desarrolla durante todo el año mediante equipos interdisciplinarios y dispositivos de atención territorial.





“Hoy pusimos una política pública en la calle, recorriendo nuestro departamento para recordar a las que no están y visibilizar a quienes necesitan ayuda para salir de las situaciones de violencia que están viviendo”, manifestó.





La funcionaria destacó especialmente el valor de los testimonios compartidos durante la jornada: “Son testimonios muy duros, pero muestran la realidad que atraviesan muchas mujeres. Es importante que otras puedan escucharlos, tomar coraje y pedir ayuda”.





Ramos informó que durante 2026 se registraron alrededor de 2.040 consultas con los equipos municipales, de los cuales aproximadamente 600 fueron casos abordados y que se encuentran judicializados al mes de noviembre, según los datos expuestos por la Secretaría de Desarrollo Social.





Asimismo, señaló que el trabajo municipal contempla atención profesional, acompañamiento social, seguimiento de las situaciones e intervenciones vinculadas a los procesos judiciales.





La segunda edición de “Iluminando Caminos” concluyó con un mensaje de memoria, prevención y compromiso colectivo, poniendo de relieve la importancia de escuchar, acompañar y actuar frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.