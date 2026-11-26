Luego de las lluvias que afectaron distintos puntos de San Juan, personal de Vialidad Nacional trabaja para mejorar la transitabilidad en varios corredores de rutas nacionales. El organismo informó que en algunos tramos ya se garantizó el libre tránsito, aunque pidió circular con máxima precaución por la presencia de material de arrastre en badenes. La situación combina tareas de despeje con un seguimiento permanente del estado de la calzada.

Rutas con intervención En la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Tucunuco y Adán Quiroga, las cuadrillas finalizaron obras que permitieron restablecer el paso. En tanto, en el sector entre Huaco y el límite con La Rioja continúan los trabajos viales para mejorar el camino. Según el parte difundido, en la Ruta Nacional 150, en Rodeo, Iglesia, el tránsito está liberado con máxima precaución.

Control sobre la calzada Además, el tramo Jáchal–Ischigualasto se encuentra con equipos de inspectores que recorren y evalúan el estado de la calzada. Esa tarea apunta a determinar si las condiciones permiten la circulación segura o si serán necesarias nuevas intervenciones. En este tipo de corredores, la presencia de sedimentos y agua sobre la superficie puede alterar la adherencia y complicar el tránsito pesado y liviano.

Alerta meteorológica Vialidad Nacional también advirtió que persiste una alerta por fuertes precipitaciones a partir de las 17:00 en la región. Ante ese escenario, recomendó extremar las medidas de precaución, respetar las indicaciones del personal vial y de las fuerzas de seguridad apostadas en la ruta, y evitar circular por zonas de badenes durante el desarrollo de las tormentas. También sugirió reducir la velocidad y mantener la distancia de frenado ante la posible presencia de agua o sedimentos sobre la calzada.

Recomendaciones y seguimiento El organismo pidió, además, verificar el estado de las rutas a través de los canales oficiales antes de emprender viaje. La evolución del clima será determinante para definir si los trabajos en los corredores afectados alcanzan para sostener la circulación o si deberán reforzarse las tareas en las próximas horas. Por el momento, el foco está puesto en los tramos comprometidos por las lluvias y en la previsión de nuevas tormentas en la misma jornada.