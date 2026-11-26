En un encuentro encabezado por el intendente Fabián Aballay, autoridades provinciales conocieron la estructura y el trabajo del COED, con el objetivo de fortalecer la planificación y la coordinación ante eventuales emergencias climáticas.

El intendente de Pocito, Fabian Aballay, recibió al jefe de Asesores de la Provincia, Rodolfo Colombo; al director provincial de Protección Civil, Diego Morales; y a representantes de los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano, en el marco de un encuentro destinado a fortalecer la articulación y el trabajo conjunto ante posibles contingencias climáticas como el fenómeno del Super Niño.





También participaron el encargado de la Delegación Pocito de la Dirección de Hidráulica, Carlos Romero; el secretario de Gobierno, Sergio Sepúlveda; la secretaria de Desarrollo Social, Daniela González; el director de Obras, Néstor Manrique; el director de Planificación, Cristian Morales; el director de Comunicación y Contenidos, Daniel Tejada; y otros funcionarios del gobierno municipal.





Durante la jornada de trabajo, las autoridades provinciales pudieron conocer en detalle cómo se encuentra organizado Pocito a través del COED (Comité de Emergencia Departamental), el espacio que coordina la planificación y las acciones de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia.





La exposición estuvo a cargo del director de Planificación Cristian Morales, quien lidera esta área y presentó la estructura de funcionamiento, la organización de los distintos equipos y los mecanismos de articulación previstos para actuar ante una eventual catástrofe climática.





En este contexto, Rodolfo Colombo destacó especialmente el nivel de preparación y organización que tiene el municipio, valorando el trabajo que viene desarrollando para anticiparse a posibles escenarios de emergencia y contar con una respuesta coordinada que permita proteger a la comunidad.





La reunión se enmarca en el trabajo que impulsa el COPRE (Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias), un ámbito promovido por el Gobierno provincial para coordinar a los distintos organismos y municipios en tareas de prevención, planificación y respuesta frente a eventuales contingencias.





Por su parte, el intendente Fabian Aballay agradeció la visita y el trabajo articulado que se viene llevando adelante entre el Municipio y el Gobierno de San Juan.





Asimismo, manifestó su plena disposición para continuar fortaleciendo la cooperación con las distintas áreas provinciales, entendiendo que la prevención y la capacidad de respuesta requieren del compromiso y la participación de todos.





Desde el Municipio se destacó la importancia de seguir consolidando estos espacios de trabajo conjunto, con planificación, organización y coordinación institucional, para brindar mayor seguridad y protección a todos los pocitanos y pocitanas.