Bomberos advirtieron sobre corrientes, pozos y ausencia de guardavidas en el tramo entre Chimbas y Albardón. El Gobierno mantiene cinco playas habilitadas en la provincia.

El aumento del caudal del río San Juan, tras la apertura de las compuertas del dique José Ignacio de la Rosa, reactivó las advertencias sobre el uso recreativo de la Costanera entre Chimbas y Albardón. En ese tramo hay carteles oficiales que prohíben bañarse por las condiciones del cauce y la falta de infraestructura de balneario. La restricción se mantiene en un contexto de mayor circulación de agua y de riesgo para quienes ingresan al río.

Los bomberos Víctor Cabrera y Eduardo Guell explicaron que las consecuencias pueden ser graves. Cabrera señaló que la apertura y cierre de compuertas hace que el caudal “aumente o baje según la necesidad”, por lo que el río es inconstante. Según indicó, esa variación modifica la fuerza del agua y también su profundidad, lo que incrementa la posibilidad de arrastre.

Pozos y fondo alterado

Los bomberos describieron además un riesgo subacuático asociado a antiguas ripieras de extracción de áridos que modificaron el lecho del río. De acuerdo con su advertencia, una persona puede pasar de una zona llana a pozos de entre 20 y 40 metros de profundidad sin advertirlo. A eso se suman barro, escombros y capas de arena inestable que ceden al pisar, además de arboledas tupidas y raíces sumergidas en el cauce.

Cabrera también advirtió sobre la basura arrojada de manera clandestina en el río. Dijo que el contacto con esos residuos puede provocar infecciones o cortes, lo que agrega un componente sanitario al riesgo físico. Los bomberos remarcaron que esa combinación de factores explica la prohibición de bañarse en el sector de la Costanera.

Sin guardavidas ni balneario

Los voceros insistieron en que ese tramo no cuenta con guardavidas ni con una infraestructura pensada para el baño o la recreación. “Esos lugares no están diseñados para nadar, ni para hacer deporte, ni para recreación. Tampoco hay nadie que los esté cuidando”, señalaron. Ante una emergencia, recordaron que la línea 911 funciona las 24 horas.

Los puntos habilitados

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, dispuso cinco sectores públicos con playas seguras y boyadas para el verano. Los únicos puntos autorizados para bañarse son el embarcadero del dique Punta Negra, el del dique de Ullum, el río San Juan a la altura de calle Las Moras —habilitado viernes, sábados, domingos y feriados de 15 a 20—, el dique Cuesta del Viento, en Iglesia, y el dique San Agustín, en Valle Fértil.

Esos cinco espacios cuentan con guardavidas permanentes y asistencia coordinada entre Seguridad Náutica, la Policía de San Juan, Bomberos y Salud. En el resto de los ríos, diques, embalses y canales de riego de la provincia rige una prohibición total para cualquier actividad acuática. La medida vigente deja como variable central el cumplimiento de la restricción en la Costanera y en el resto de los espejos de agua habilitados y no habilitados.