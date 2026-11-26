La Justicia homologó acuerdos en la causa por presuntas maniobras con combustible en Turismo. Matías López quedó fuera de las salidas alternativas y enfrentará debate oral.

La causa por presuntas maniobras fraudulentas con combustible en el Ministerio de Turismo de San Juan avanzó con la homologación de acuerdos para seis de los siete acusados. La resolución alcanzó a un condenado a prisión en suspenso y a cinco imputados que deberán afrontar una reparación económica y tareas comunitarias. El único que quedó fuera de esas salidas alternativas fue Matías López, exresponsable del área de Movilidades.

La decisión fue adoptada en una audiencia presidida por el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli, quien homologó los acuerdos alcanzados entre los imputados y el Ministerio Público Fiscal. En esa instancia, Gabriel Cabrera recibió una condena de dos años de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado. Los otros cinco acusados accedieron a la suspensión del juicio a prueba, una salida procesal que evita el debate oral si se cumplen determinadas condiciones.

Reparación económica y tareas comunitarias En el marco de esa suspensión, Hugo Pérez, Alejandro Díaz, Walter Rojas, Gabriel Rosales y Leandro Menéndez deberán pagar en conjunto $14.073.840, en cuatro cuotas, y cumplir 48 horas de trabajos comunitarios cada uno. Según quedó establecido, Hugo Pérez pagará $4.580.000; Alejandro Díaz, $3.793.840; Walter Rojas y Gabriel Rosales, $2.000.000 cada uno; y Leandro Menéndez, $1.700.000. Los montos fueron fijados en función de la actualización del perjuicio económico investigado.

Durante la audiencia, la Fiscalía estuvo representada por Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera. La defensa de Cabrera, Pérez, Díaz y Rojas estuvo a cargo de Luis González, mientras que Sandra Leveque asistió a Rosales y Menéndez. La intervención de las partes permitió cerrar parcialmente el expediente, aunque no respecto de todos los imputados.

La investigación El expediente se abrió en 2023, a partir de una denuncia por movimientos sospechosos en la carga y facturación de combustible en una estación de servicio ubicada en la esquina de Salta y Rivadavia, en Capital. La hipótesis fiscal sostiene que se habrían utilizado tarjetas destinadas al abastecimiento de vehículos oficiales para registrar operaciones luego facturadas al Estado provincial, sin que el combustible necesariamente llegara a las movilidades públicas. También se investigaron cargas no realizadas, diferencias entre litros cobrados y despachados, y posibles abastecimientos de vehículos particulares con fondos del organismo.

Según la sospecha de la Fiscalía, esas maniobras habrían sido posibles por un acuerdo entre López y empleados de la estación de servicio, con un perjuicio inicial estimado en más de cinco millones de pesos. Las primeras anomalías fueron advertidas por responsables del establecimiento, que denunciaron la situación en agosto de 2023. Después, el propio Ministerio de Turismo se presentó ante la Justicia para informar las irregularidades detectadas.

Con los acuerdos ya homologados, seis de los siete imputados quedaron con su situación procesal definida por vías alternativas. Matías López, en cambio, continuará sometido al proceso penal y deberá enfrentar un juicio oral cuya fecha todavía no fue fijada.