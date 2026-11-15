El organismo informó que todas las rutas nacionales de San Juan están transitables. Sostiene un operativo especial por alerta meteorológica y riesgo de desprendimientos.

San Juan. Vialidad Nacional informó este domingo 15 de noviembre que todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables, aunque pidió circular con máxima precaución por las condiciones meteorológicas adversas previstas en distintos sectores de la provincia.

La advertencia se enmarca en una alerta por lluvias, caída de granizo, escasa visibilidad, aguanieve, viento y nieve. En ese contexto, el organismo mantiene un operativo especial de prevención y asistencia en los departamentos alcanzados por la alerta máxima. La medida apunta a reducir riesgos sobre la circulación y a responder ante eventuales incidentes en la calzada.

Corredores con mayor atención. En la Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, se informó circulación con máxima precaución por probabilidad de desprendimientos de rocas sobre la calzada. En la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el tramo Huaco-límite con La Rioja como en el tramo San Juan-Jáchal, se advirtió sobre badenes con agua y material de arrastre. También se indicó precaución en la Ruta Nacional 141, entre San Juan y Chepes, La Rioja, por zonas de badenes.

Además, la Ruta Nacional 149 en los departamentos Calingasta e Iglesia figura transitable con precaución, al igual que el resto del trazado de la Ruta Nacional 150. La Ruta Nacional 153 en Sarmiento, la Ruta Nacional 20 entre San Juan y el límite con San Luis, y la Ruta Nacional 40 Sur entre San Juan y el límite con Mendoza también fueron habilitadas con precaución.

El operativo vigente busca sostener la transitabilidad mientras persistan las condiciones meteorológicas informadas por el organismo. La recomendación oficial es extremar cuidados en sectores con agua sobre la calzada, material de arrastre y posible caída de rocas. La situación de las rutas puede variar según la evolución del alerta y de las condiciones en cada corredor vial.