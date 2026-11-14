La fundación dijo que ya no puede sostener nuevos rescates por los gastos acumulados. También informó cómo colaborar para cancelar saldos con prestadores.

La Fundación Patitas Sin Hogar informó que atraviesa una situación económica comprometida por la acumulación de gastos veterinarios y pidió colaboración para reunir fondos y cancelar las deudas con distintos prestadores. La organización sostuvo que los recursos disponibles ya no alcanzan para sostener nuevos rescates y tratamientos.

Según el comunicado difundido por la entidad, en los últimos tiempos atendieron varios casos de animales en estado grave que requirieron cirugías, medicación, internaciones y estadías en guarderías. Aunque algunos perros ya fueron dados en adopción, la fundación señaló que los costos de su recuperación siguen pendientes de pago. También indicó que logró reducir parte de los saldos, pero que todavía no consiguió cancelar la totalidad de las obligaciones.

Esta es la deuda que mantiene la fundación con la Veterinaria Buena Pata

Obligaciones pendientes

Desde la fundación remarcaron que la deuda no afecta solo la continuidad de la asistencia a otros animales, sino también el cumplimiento con las veterinarias y el trabajo de quienes intervienen en cada atención. En ese sentido, expresaron: "No podemos seguir tomando más casos, nos urge reducir la deuda porque es un derecho de los veterinarios percibir los trabajos que hicieron. Además, de eso depende que puedan pagarles al resto de los trabajadores".

La organización añadió que detrás de cada atención hay profesionales y empleados que deben cobrar por sus tareas, por lo que consideró prioritario regularizar los pagos. En el mismo comunicado, la fundación señaló: "Por suerte algunos perros ya fueron dados en adopción, pero de igual forma seguimos adeudando su atención". El planteo se enmarca en la necesidad de sostener la operatoria básica de la entidad mientras se cubren los saldos acumulados.





Cómo colaborar

La fundación pidió el acompañamiento de vecinos y de cualquier persona que pueda realizar un aporte económico, por pequeño que sea, para cubrir los gastos y permitir que la entidad continúe con su labor de protección animal. Quienes quieran colaborar pueden acercarse a la Veterinaria Buena Pata, en Comandante Cabot 2042 (O), en Rivadavia, donde hay una alcancía para recibir donaciones.

También se habilitaron transferencias por Mercado Pago al celular 2644692550, alias GRASSO.EDUARDO; a la cuenta bancaria de la Fundación Patitas Sin Hogar en BBVA Francés, número 20-471-000859/6 y CBU 01704710-20000000085960; y a la cuenta bancaria de Eduardo Grasso en Banco Galicia, CBU 0070112530004192355204 y alias PRIMO.ARABE.COMICO.

La entidad insistió en que necesita reunir los fondos para ponerse al día con las veterinarias y seguir asistiendo a los animales que requieran atención.