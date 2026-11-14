Un video publicado este viernes muestra a tres caballos enfrentando una corriente intensa en un río de Calingasta. Dos de ellos retrocedieron para acompañar al tercero hasta un sector seguro.

Un cruce de río en Calingasta dejó una escena registrada en video: tres caballos quedaron expuestos a una corriente intensa y, cuando uno de ellos comenzó a perder estabilidad, los otros dos retrocedieron para acompañarlo. La secuencia fue difundida este viernes 13 de noviembre por la cuenta Pino Games y circuló en redes sociales. El registro muestra que, después de ese movimiento, los tres animales lograron completar el cruce.

▶ 34eb9c2d-3870-468b-baba-d9e6f6287122.mp4 · 0:42

La grabación permite observar las dificultades que enfrentaban los equinos para avanzar por el agua. En el tramo más comprometido, el animal que iba rezagado tuvo problemas para sostenerse, mientras los otros dos habían conseguido adelantarse. La decisión de volver sobre sus pasos cambió el desarrollo de la escena y evitó que quedaran separados en medio del cauce.

El episodio cobró repercusión entre usuarios de San Juan, que compartieron el video y comentaron la conducta de los animales. Más allá de la reacción que generó, la secuencia expuso el riesgo que implican los cruces de cursos de agua cuando la corriente aumenta. En zonas cordilleranas, las crecidas pueden alterar de manera rápida las condiciones del cauce y dificultar el paso de personas y animales.

Condiciones del cauce

En este caso, el material difundido no identifica a los responsables del cruce ni aporta datos sobre el momento exacto en que se produjo la filmación, más allá de su publicación este viernes 13 de noviembre. Sí deja constancia de que los tres caballos lograron salir del río y alcanzar un sector seguro. El video funciona como registro de una situación puntual y de las dificultades que puede imponer una crecida en un entorno cordillerano.