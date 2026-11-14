El suministro eléctrico quedó completamente restablecido en Valle Fértil después de varias horas de tareas para reparar los daños provocados por las intensas precipitaciones. Naturgy San Juan informó este sábado 14 de noviembre que concluyó los trabajos iniciados tras las lluvias registradas el viernes y durante la madrugada de esa jornada. La distribuidora señaló que, desde las 15:30 de este sábado, comenzó la normalización del servicio y que ya no quedan usuarios sin energía por esta contingencia.

Según el comunicado de la empresa, las lluvias ocasionaron inconvenientes en la infraestructura eléctrica de la zona y obligaron a activar un operativo de emergencia. Esa respuesta se concentró en la reparación de los puntos afectados y en la recuperación del servicio en los sectores alcanzados por los cortes. La situación mostró el impacto inmediato que puede tener un evento climático sobre la red de distribución en un departamento con dispersión territorial.

Operativo especial El despliegue incluyó ocho cuadrillas livianas de personal contratista, cuatro unidades de equipos pesados y otros tres equipos integrados por trabajadores propios de la compañía, de acuerdo con la información difundida por la distribuidora. Además, se trasladó personal especializado desde la ciudad de San Juan para reforzar las tareas junto con los equipos locales. La empresa no informó en el parte el detalle técnico de las fallas ni el alcance material de los daños sobre la red.

Abastecimiento crítico Mientras se ejecutaban las reparaciones, Naturgy instaló tres grupos electrógenos para sostener el abastecimiento de instalaciones y servicios considerados críticos. Esa medida buscó reducir las consecuencias de la interrupción del suministro mientras avanzaban las tareas sobre la infraestructura dañada. En este tipo de contingencias, los generadores cumplen una función transitoria para mantener operativos servicios esenciales hasta la restitución del sistema principal.

La distribuidora indicó que los trabajos concluyeron alrededor de las 15:30 y que, desde entonces, no quedan usuarios afectados por los cortes derivados del temporal. También destacó la colaboración de los equipos municipales, que facilitaron el ingreso a los sectores comprometidos. La empresa agradeció además al personal que participó del operativo y a los usuarios por la comprensión durante las horas de reparación; el próximo dato a seguir será la evolución climática y el comportamiento de la red ante nuevas lluvias en la zona.