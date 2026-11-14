El organismo informó que todas las rutas nacionales de San Juan están transitables, pero pidió extrema precaución. Hay campamentos y controles por lluvias, granizo, nieve y viento.

San Juan. Vialidad Nacional informó este sábado 14 de noviembre, en su parte de las 6, que todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables, aunque recomendó circular con máxima precaución por las condiciones meteorológicas adversas previstas para distintos sectores de la provincia.

El organismo vinculó esa advertencia con la vigencia de un alerta por lluvias, caída de granizo, escasa visibilidad, aguanieve, viento y nieve. En ese marco, mantiene desplegado un operativo especial de prevención y asistencia en los departamentos alcanzados por la alerta máxima. La medida apunta a reducir riesgos sobre la circulación y a responder ante eventuales incidentes en calzada.

Campamentos y tramos cubiertos. El dispositivo incluye personal y campamentos fijos y móviles ubicados en distintos puntos de la red nacional. En la Ruta Nacional 40 Sur funciona un campamento en el límite interprovincial entre San Juan y Mendoza. En la Ruta Nacional 141 hay un puesto en Control Forestal y otro campamento móvil en la zona de Marayes.

Para la Ruta Nacional 40 Norte, se dispusieron campamentos móviles entre Villicum y Talacasto, además del campamento Matías Sánchez, ubicado entre Talacasto y San Roque, y el campamento de Jáchal, en el extremo norte de la provincia. Sobre la Ruta Nacional 150, los puntos de asistencia están en Pismanta, en el tramo Jáchal-Rodeo, y en Huaco, sobre el recorrido que conecta Jáchal con Ischigualasto.

Prevención y asistencia. El operativo también comprende la Ruta Nacional 149, con un campamento móvil entre Barreal y Calingasta, y la Ruta Nacional 153, donde se encuentra el campamento Los Berros-Pedernal, en el departamento Sarmiento. Según el parte oficial, el personal realiza recorridos preventivos permanentes y los controles se intensifican durante la noche y las primeras horas de la mañana, cuando la visibilidad y el estado de las calzadas requieren mayor vigilancia.

La repartición recordó que los conductores que necesiten asistencia pueden acercarse a cualquiera de los campamentos habilitados, que cuentan con conexión Wi-Fi, o solicitar ayuda directamente a los agentes viales que trabajan en las rutas. También indicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y que difundirá una nueva actualización sobre el estado de las rutas durante las próximas horas.