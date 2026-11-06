El 9° Distrito San Juan informó que las rutas nacionales están habilitadas este viernes 6 de noviembre. El organismo advirtió por cambios meteorológicos y mantiene monitoreo permanente.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, informó este viernes 6 de noviembre que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución.

El organismo advirtió, no obstante, por posibles cambios bruscos en las condiciones meteorológicas durante la jornada. Según los informes de los especialistas en clima, se prevé la posibilidad de viento, lluvias, aguanieve, neblina, granizo y calor extremo, variables que pueden alterar la circulación y la seguridad vial.

Monitoreo permanente

Vialidad Nacional indicó que mantiene activas las guardias permanentes en las estaciones de inspectores distribuidas en distintos puntos de la provincia. Además, realiza un monitoreo continuo y coordinado con la Dirección de Protección Civil, las fuerzas de seguridad, la Policía de San Juan y Gendarmería Nacional.

Desde el organismo solicitaron a los usuarios de la red vial mantenerse informados a través de los canales oficiales, dado que las cuadrillas y los equipos técnicos continuarán controlando el estado de las calzadas e informando cualquier novedad durante toda la jornada. La recomendación apunta a reducir riesgos ante eventuales cambios de visibilidad o adherencia en la traza.

Recomendaciones de circulación

Entre las principales medidas para transitar, Vialidad recordó la importancia de conservar la distancia de frenado, mantener encendidas las luces bajas y respetar las indicaciones del personal que trabaja en las rutas. La situación operativa quedará sujeta a la evolución del tiempo y a los reportes que emitan los equipos de control durante el día.