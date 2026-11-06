La provincia avanza en un plan piloto técnico con tomografías eléctricas y relevamientos con drones para optimizar el almacenamiento subterráneo. Las autoridades destacan que el tramo óptimo de infiltración se extiende desde el Dique San Emiliano hasta el puente de la Ruta 40 en Albardón.

Imagen ilustrativa generada con IA

La provincia de San Juan inició una etapa decisiva en la administración de sus recursos hídricos al consolidar un enfoque sistémico que vincula de manera directa el agua superficial con las reservas subterráneas. Luego de atravesar un escenario crítico en el que los embalses provinciales registraban niveles de reserva en el orden del 18% —por debajo de las cotas mínimas de seguridad operativa—, las acciones priorizadas por la gestión permitieron revertir la situación, restituir la capacidad de amortiguación de las presas y asegurar las asignaciones clave del recurso.

Según detalló el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia, el restablecimiento de los márgenes de seguridad en los diques no solo protegió los sistemas de descarga (como las válvulas de chorro hueco y los descargadores de fondo) ante eventuales crecidas y arrastre de sedimentos, sino que permitió garantizar el abastecimiento para consumo humano y otorgar una cota de 800 hectómetros cúbicos (800 hm³) para el sector productivo primario.

Con las reservas superficiales estabilizadas, el gobierno provincial dispone de las condiciones operativas para encarar el siguiente reto estructural: el manejo de los volúmenes excedentes a través del cauce del río San Juan para efectuar la recarga del acuífero. Sin embargo, como advirtieron las autoridades, el proceso no se reduce a soltar agua por el cauce de forma intempestiva, sino que exige resolver un complejo desafío técnico para el cual no existían manuales operativos previos en la provincia.

La zona óptima de recarga: del Dique San Emiliano al puente de Ruta 40, en Albardón

Históricamente, la dinámica natural del río San Juan ha demostrado que el tramo con mayor capacidad de absorción e infiltración es el comprendido desde el Dique San Emiliano hasta el puente de la Ruta 40, en el departamento de Albardón, siguiendo el curso natural del río.

En períodos de abundancia hídrica, el agua que discurría por este tramo alimentaba naturalmente las capas subterráneas, mientras que los caudales remanentes continuaban su trayecto hacia el sistema de las Lagunas de Guanacache. Este tramo se consolida como la franja geológica idónea para concentrar los esfuerzos de recarga asistida o artificial.

El Jefe a cargo de la División Aguas Subterráneas del Departamento de Hidráulica, el doctor Edgardo Azeglio, subrayó que la recarga natural que produce el río al escurrir sobre su lecho es un hecho innegable, pero destacó que el proyecto actual busca añadir un volumen extra de agua almacenada. Para ello, la División de Aguas Subterráneas ha diseñado una prueba piloto que redefine los antecedentes técnicos históricos de la provincia.

Metodología de la prueba piloto: geofísica, drones y reconfiguración espacial

Los planes conceptuales formulados en la década de 1970 preveían la construcción de piletas de recarga en una zona específica del margen sur de la Costanera. No obstante, los análisis actuales determinaron la ineficacia de aquel esquema: en momentos de erogación de excedentes, dicho espacio queda anegado por el propio escurrimiento natural del río San Juan.

Para superar esta limitante y garantizar una recarga eficiente sin interferir con la corriente principal, la División de Aguas Subterráneas ejecuta una metodología avanzada caracterizada por las siguientes fases de desarrollo:

· Estudios geofísicos y tomografías eléctricas: Se han completado perfiles eléctricos y tomografías de resistividad en puntos estratégicos del lecho y áreas adyacentes para caracterizar la geometría del subsuelo en profundidad y descartar la presencia de fallas ocultas o estructuras geológicas desfavorables.

· Relevamiento topográfico de alta precisión con drones: Se llevan a cabo levantamientos aerotopográficos mediante vehículos aéreos no tripulados para definir las cotas exactas y la microtopografía del terreno, garantizando que el diseño de las piletas responda a la pendiente y porosidad del suelo.

· Integración de información multidisciplinaria: El equipo técnico compila y cruza datos hidrogeológicos provistos por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Departamento de Hidráulica.

· Emplazamiento de piletas adicionales de infiltración: Las piletas o piletones de infiltración no se ubican de manera arbitraria, sino en terrenos seleccionados fuera de la faja de escurrimiento activo del río. Este diseño permite captar excedentes del río y derivarlos a estructuras diseñadas con granulometría y dimensiones específicas para acelerar el ingreso de agua al subsuelo.

Evolución del enfoque técnico: diferencias respecto al Plan de 1970

La nueva metodología supera en múltiples aspectos los lineamientos históricos planteados hace más de cinco décadas, transformando un modelo empírico e ineficiente en una plataforma científica integral:

· Ubicación estratégica de infraestructuras: Frente al plan de 1970 que pretendía emplazar piletas en la margen sur de la Costanera (zona susceptible a anegamiento directo), el esquema actual selecciona áreas adyacentes mediante tomografía eléctrica fuera del lecho activo.

· Caracterización profunda del subsuelo: Se reemplazan las estimaciones visuales y perforaciones puntuales del pasado por tomografías eléctricas de alta resolución que mapean fallas y la geometría profunda del terreno.

· Precisión cartográfica digital: Frente a la topografía convencional de superficie, el presente operativo aplica fotogrametría de alta definición ejecutada con drones.

· Articulación institucional: El proyecto actual integra de manera directa las investigaciones del Departamento de Hidráulica, la UNSJ y el Instituto Nacional del Agua (LINA).

· Mecanismos de infiltración controlada: Se pasa de una infiltración pasiva no cuantificada en el cauce a un sistema combinado que suma la infiltración natural del río con piletas de recarga reguladas y monitoreadas.

Monitoreo del acuífero Libre y recuperación cualitativa del agua

Un aspecto central de la metodología ensayada radica en la selección del objetivo hidrogeológico. Los especialistas explicaron que el sistema subterráneo abarca distintos niveles: el acuífero libre, el semiconfinado y el confinado.

Edgardo Azeglio aclaró que la prueba piloto focaliza su impacto exclusivamente sobre el sistema de acuífero libre, debido a que es el único nivel cuya respuesta es observable y medible en horizontes de tiempo humanos. La recarga de los niveles confinados profundos, por el contrario, responde a procesos geológicos que demandan escalas de tiempo equivalentes a generaciones completas.

Para evaluar los resultados de la prueba piloto, el Departamento de Hidráulica ha puesto en marcha un protocolo de seguimiento que contempla:

· Medición de niveles estáticos: Toma de cotas piezométricas en una red de pozos de monitoreo antes y después de la inyección de agua, lo que permitirá medir con exactitud la variación de la freática y la capacidad de almacenamiento del acuífero.

· Saneamiento y mejora de la calidad del agua: El plan busca contrarrestar el deterioro cualitativo del recurso subterráneo detectado recientemente en zonas industriales estratégicas de la provincia, introduciendo agua dulce de origen cordillerano para diluir concentraciones de sales o contaminantes.

Estandarización: hacia el manual técnico operativo y el presupuesto hídrico

El propósito definitivo de la prueba piloto es la confección de un Manual Técnico Operativo de Gestión de Recarga. Las autoridades enfatizaron que la meta no es realizar maniobras aisladas, sino estandarizar y mecanizar el procedimiento para que San Juan cuente con un protocolo predecible frente a futuros ciclos de abundancia hídrica.

David Devia remarcó que este avance permitirá cuantificar con precisión la relación entre el volumen de agua inyectado y el volumen recuperado en el subsuelo. De este modo, la provincia podrá balancear sus «dos alcancías»: el agua superficial embalsada en los diques y el agua subterránea acumulada en los acuíferos.