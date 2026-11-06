El aviso rige durante este viernes y alcanza a varios departamentos de la provincia. Se prevén ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo este viernes la alerta amarilla por viento sur en San Juan. El aviso alcanza a Capital y a otros departamentos de la provincia, con vigencia durante la mañana, la tarde y la noche.

La advertencia comprende a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía. También incluye las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento, según el organismo nacional.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el área será afectada por vientos provenientes del sector sur, con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h e incluso superarlos de manera puntual.

La continuidad del aviso implica condiciones de circulación y actividad al aire libre condicionadas durante toda la jornada en una parte amplia del territorio provincial. El seguimiento del parte del SMN resulta relevante para la organización de traslados, tareas productivas y actividades previstas en la vía pública.

Por el momento, el organismo nacional no informó cambios en el alcance territorial ni en el nivel de advertencia para San Juan. La evolución del fenómeno quedará sujeta a las actualizaciones meteorológicas de este viernes.