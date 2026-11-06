La intendenta encabezó la inauguración del nuevo sistema de iluminación en el barrio 7 de Septiembre, una obra financiada íntegramente por el Municipio. También destacó el esfuerzo de los trabajadores y la importancia de responder a las necesidades de los chimberos.

La Municipalidad de Chimbas inauguró las nuevas luminarias LED del barrio 7 de Septiembre, mediante la instalación de 63 aparatos de 100 watts, financiados con fondos municipales. La intervención formó parte de las acciones impulsadas por la intendenta Daniela Rodríguez para modernizar la infraestructura urbana, mejorar la iluminación y contribuir a la seguridad de las familias del departamento.





El acto contó con la participación secretarios, directores, funcionarios, personal municipal y vecinos, quienes acompañaron la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de iluminación.













Los trabajos contemplaron, además, el acondicionamiento del puesto de medición y distribución de energía eléctrica, tareas de limpieza integral, despeje de árboles y forestación de las dos plazas del barrio, mediante la intervención coordinada de distintas áreas municipales.





La obra había sido anunciada por Rodríguez durante una reunión con vecinos, en la que se plantearon diferentes necesidades del sector. Hace apenas dos semanas, la jefa comunal comunicó su decisión de avanzar con el recambio de luminarias, un compromiso que se concretó este jueves por la tarde.





La Municipalidad de Chimbas inauguró las nuevas luminarias LED del barrio 7 de Septiembre, mediante la instalación de 63 aparatos de 100 watts, financiados con fondos municipales. La intervención formó parte de las acciones impulsadas por la intendenta Daniela Rodríguez para modernizar la infraestructura urbana, mejorar la iluminación y contribuir a la seguridad de las familias del departamento.

El acto contó con la participación secretarios, directores, funcionarios, personal municipal y vecinos, quienes acompañaron la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de iluminación.

Los trabajos contemplaron, además, el acondicionamiento del puesto de medición y distribución de energía eléctrica, tareas de limpieza integral, despeje de árboles y forestación de las dos plazas del barrio, mediante la intervención coordinada de distintas áreas municipales.

La obra había sido anunciada por Rodríguez durante una reunión con vecinos, en la que se plantearon diferentes necesidades del sector. Hace apenas dos semanas, la jefa comunal comunicó su decisión de avanzar con el recambio de luminarias, un compromiso que se concretó este jueves por la tarde.

Tras la puesta en funcionamiento de la luminaria, Patricia Díaz, en representación de los vecinos expresó su agradecimiento por las intervenciones realizadas y destacó la importancia de contar con mejores condiciones de iluminación en el barrio.

Díaz sostuvo que las nuevas luminarias representaban un avance importante para mejorar la seguridad y la vida cotidiana de las familias.

Por su parte, Martín Videla, responsable de la Dirección Impositiva, quien puso en valor el trabajo conjunto entre la comunidad y la Municipalidad.

“Esta obra que ustedes están apreciando es fruto del esfuerzo compartido del municipio y de los vecinos. No son solamente lámparas, sino que significan la posibilidad de volver a nuestros hogares con iluminación, caminar tranquilos por las veredas y que nuestros pequeños puedan jugar en la plaza”, manifestó.

Finalmente, la intendenta reconoció especialmente el trabajo de los empleados municipales que participaron de las distintas intervenciones, desde la limpieza y el acondicionamiento de las plazas hasta la instalación del nuevo sistema eléctrico.

Durante su discurso, la jefa comunal hizo referencia a las exigencias de la gestión y a la responsabilidad de cumplir con las necesidades de los barrios.

Uno de los momentos centrales de su intervención estuvo dedicado al valor de los compromisos asumidos ante los vecinos, especialmente en relación con los pedidos realizados durante la reunión que precedió a la inauguración.

“Mi mayor capital es la palabra. No prometo nada que no esté a mi alcance. Si lo tengo, vengo y lo digo”, manifestó Daniela y aseguró que continuará trabajando para brindar respuestas a los vecinos.









Tras la puesta en funcionamiento de la luminaria, Patricia Díaz, en representación de los vecinos expresó su agradecimiento por las intervenciones realizadas y destacó la importancia de contar con mejores condiciones de iluminación en el barrio.





Díaz sostuvo que las nuevas luminarias representaban un avance importante para mejorar la seguridad y la vida cotidiana de las familias.





Por su parte, Martín Videla, responsable de la Dirección Impositiva, quien puso en valor el trabajo conjunto entre la comunidad y la Municipalidad.





“Esta obra que ustedes están apreciando es fruto del esfuerzo compartido del municipio y de los vecinos. No son solamente lámparas, sino que significan la posibilidad de volver a nuestros hogares con iluminación, caminar tranquilos por las veredas y que nuestros pequeños puedan jugar en la plaza”, manifestó.





Finalmente, la intendenta reconoció especialmente el trabajo de los empleados municipales que participaron de las distintas intervenciones, desde la limpieza y el acondicionamiento de las plazas hasta la instalación del nuevo sistema eléctrico.













Durante su discurso, la jefa comunal hizo referencia a las exigencias de la gestión y a la responsabilidad de cumplir con las necesidades de los barrios.





Uno de los momentos centrales de su intervención estuvo dedicado al valor de los compromisos asumidos ante los vecinos, especialmente en relación con los pedidos realizados durante la reunión que precedió a la inauguración.





“Mi mayor capital es la palabra. No prometo nada que no esté a mi alcance. Si lo tengo, vengo y lo digo”, manifestó Daniela y aseguró que continuará trabajando para brindar respuestas a los vecinos.