Los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan iniciaron una retención de servicios de dos horas diarias en el marco de un plan de lucha dispuesto por la Comisión Nacional del gremio. La medida alcanza a los 160 empleados del distrito provincial y se replica en todo el país.

Desfinanciamiento y salarios El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales Nacionales en San Juan, Víctor Bobadilla, sostuvo que el organismo atraviesa un proceso de desfinanciamiento y que solo se están girando partidas para servicio básico, adicionales y combustible. Según afirmó en diálogo con Radio Sarmiento, no se están comprando insumos para el distrito y los aumentos salariales quedaron por debajo de la inflación.

Bobadilla señaló que el sueldo promedio del sector ronda entre 1.600.000 y 1.700.000 pesos y afirmó: "Nosotros desde octubre del 2024 a diciembre del 2025 no recibimos ningún aumento; la verdad que fue el peor momento. Ahora, este año hemos recibido unos aumentos por debajo del INDEC". La referencia al INDEC alude al Instituto Nacional de Estadística y Censos, que mide la evolución de precios y otros indicadores oficiales.

Retiro de personal y tareas de ruta El dirigente también cuestionó los retiros voluntarios abiertos en el organismo, al considerar que aceleran la salida de personal técnico y operativo con experiencia. Dijo que, tras una comunicación del administrador general el viernes 3 de octubre, por la tarde se habilitó el retiro voluntario número dos. Según su planteo, la combinación de salarios rezagados y menor presencia en la ruta afecta la capacidad de respuesta del organismo.

La protesta se organiza en dos turnos, de 8 a 10 y de 9 a 11, para no alterar la salida temprana de las cuadrillas que trabajan sobre las rutas. Además, los empleados se concentran frente a la sede del organismo, sobre calle Rawson, con banderas y carteles, donde explican el conflicto a conductores y vecinos. El gremio advirtió que la situación se vuelve más crítica con el inicio de la temporada de tormentas de verano, cuando suelen producirse cortes y derrumbes.

Viáticos e insumos Bobadilla también cuestionó los viáticos congelados para el personal que cumple tareas en el interior provincial. Dijo que los trabajadores de conservación y mantenimiento reciben 38.000 pesos por día para cubrir comidas y, en caso de no contar con casilla, alojamiento. A ello sumó la falta de materiales y mencionó que, para sostener el mantenimiento, los propios empleados aportan dinero de su bolsillo para la revisión técnica obligatoria de vehículos y utilizan material fresado de la obra parada en la Ruta 40 Sur para fabricar premezclado y tapar pozos.

El dirigente cerró con una advertencia sobre la pérdida de control técnico de Vialidad Nacional en obras de la provincia, entre ellas la avenida Circunvalación. Según explicó, la supervisión del organismo nacional es mínima y parte de las inspecciones se derivan a una consultora, cuando antes eran realizadas directamente por el personal del ente vial.