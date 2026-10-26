Familiares y amigos convocaron a un encuentro este jueves 29 de octubre en la plaza San Cayetano. La actividad será en homenaje a Gemma Álvarez, asesinada en julio.

El recuerdo de Gemma Álvarez volverá a reunir a familiares, amigos y vecinos este jueves 29 de octubre, fecha en la que la joven, víctima de femicidio, hubiera cumplido 35 años. La convocatoria busca sostener su memoria y renovar el pedido de justicia en Chimbas.

La actividad comenzará a las 18 en la plaza San Cayetano, bajo la consigna “Gemma siempre presente”. La invitación es abierta a todas las personas que quieran acompañar a la familia y participar de un momento de recuerdo colectivo. La propuesta incluye compartir mates y una vela durante la jornada.

Según la convocatoria difundida por sus seres queridos, el encuentro apunta a construir un espacio de acompañamiento en una fecha marcada por la ausencia. La iniciativa se organiza en el lugar elegido para reunir a quienes deseen homenajearla en el día en que habría celebrado un nuevo año de vida. La actividad no tiene carácter oficial y depende de la organización de familiares y allegados.





El caso judicial

Gemma Álvarez fue asesinada el pasado 30 de julio en Chimbas. Por el hecho permanece detenido su expareja, Matías Exequiel Marín, quien, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, la habría perseguido y atacado con un arma blanca en la zona de La Costanera. Tras el episodio, Marín escapó y fue detenido horas después en Villa Obrera.

Actualmente, Marín permanece con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, a la espera del juicio en su contra. La instancia judicial definirá la responsabilidad penal del acusado por un hecho que, según la información disponible, quedó caratulado como femicidio. Mientras tanto, el encuentro convocado para este 29 de octubre funcionará como una nueva instancia pública de memoria y reclamo.