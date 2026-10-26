San Juan avanza con la licitación para equipar el espacio destinado a chicos sin cuidados parentales. Hoy hay 218 alojados en 20 hogares.

San Juan busca poner en funcionamiento la Casa Activa, un espacio previsto para niños y adolescentes sin cuidados parentales. Desde el área responsable indicaron que la expectativa es concretar los traslados antes de que termine 2026, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

El edificio cuenta con instalaciones para distintas actividades, entre ellas un salón para actividad física, gimnasio, SUM, pileta climatizada e invernadero. Según lo informado, allí los chicos podrán participar de propuestas recreativas y educativas vinculadas con la plantación y la botánica. El objetivo es ampliar las condiciones de alojamiento y de desarrollo de los menores bajo resguardo estatal.

Licitación en curso

La puesta en marcha depende de la licitación para comprar los elementos necesarios para equipar el espacio. Los plazos están sujetos a la presentación de ofertas, al cumplimiento de los requisitos y a la adjudicación correspondiente. Mientras ese trámite avanza, la provincia mantiene la definición operativa del proyecto pendiente de esa etapa administrativa.

Demanda actual

Desde el Gobierno provincial señalaron que el gobernador pidió acelerar el proceso. La intención oficial es que la Casa Activa empiece a funcionar antes de fin de año y mejore las condiciones de los 218 chicos que hoy están en 20 hogares de la provincia. Ese dato dimensiona el universo alcanzado por la medida y la magnitud de la red de resguardo vigente.