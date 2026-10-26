Los 30 barrios suman un total de 2.240 viviendas y generarán más de 4.500 puestos de trabajo directos.

El Gobierno de San Juan construirá 30 barrios con un total de 2.240 viviendas en distintos puntos de la provincia. Las obras se financiarán con fondos internacionales que la Provincia obtuvo para fortalecer su infraestructura.





La ejecución será gradual y planificada. Primero comenzarán los proyectos iniciales y luego se sumarán los demás de forma progresiva. Así, la Provincia ordena la inversión y sostiene el ritmo de obra en el tiempo.

Los barrios estarán en toda la provincia. Se construirán en terrenos que ya pertenecían al Instituto Provincial de la Vivienda, lo que permite aprovechar tierras disponibles y agilizar el inicio de las obras. Del total, cuatro barrios corresponden a gremios. Las viviendas de los barrios restantes se adjudicarán a familias sanjuaninas mediante sorteo, según los mecanismos establecidos.

Las obras también tendrán un impacto directo en el empleo. Se estima que generarán más de 4.500 puestos de trabajo, principalmente en el sector de la construcción. Esto significa ingresos para cientos de familias y movimiento para proveedores, comercios y empresas locales.





Cada vivienda representa la posibilidad de que una familia tenga su propio hogar, un lugar seguro donde crecer y proyectar su futuro. Con estos 30 barrios, San Juan sostiene una política habitacional que combina trabajo, orden en la gestión y más calidad de vida para los sanjuaninos.