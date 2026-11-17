Los equipos trabajan en el kilómetro 368, a dos kilómetros del portal del futuro Túnel de Agua Negra. También reparan defensas dañadas por avalanchas.

Vialidad Nacional, a través del 9° Distrito San Juan, informó que continúan las tareas de despeje de nieve y reconstrucción de infraestructura en la Ruta Nacional 150, en el tramo correspondiente al Paso Internacional por Agua Negra. El organismo indicó que los trabajos se concentran en un corredor clave para la conexión con Chile y para la operatividad del acceso cordillerano.

Según el parte oficial, las cuadrillas operan actualmente a la altura del kilómetro 368, a unos dos kilómetros del portal del futuro Túnel de Agua Negra. Esa ubicación marca el avance sobre un sector donde la acumulación de nieve y hielo sigue condicionando la transitabilidad. La información difundida por el distrito sanjuanino ubica allí el punto más reciente de intervención.

Condiciones de trabajo

Vialidad Nacional señaló que las labores presentan un alto grado de complejidad por la acumulación nívea registrada en la zona. De acuerdo con el organismo, se formaron paredes de hielo y nieve que superan los dos metros de altura. Esa situación ralentiza el avance diario, aunque el personal continúa trabajando con maquinaria y material propios.

Reparaciones complementarias

Además del despeje de la calzada, las cuadrillas ejecutan la reparación de gaviones y barandas de defensa. Esos elementos resultaron destruidos por el impacto de avalanchas y por la acumulación de nieve, según el mismo informe oficial. La reconstrucción de esa infraestructura es necesaria para restablecer condiciones mínimas de seguridad en el tramo afectado.

Próximos pasos

Los trabajos seguirán de manera ininterrumpida con el objetivo de lograr la reapertura del corredor internacional. Vialidad Nacional precisó que ese paso dependerá de las condiciones climáticas y de transitabilidad, y que la coordinación se mantiene con las autoridades del Gobierno de Chile. Por ahora, el avance en el sector cordillerano sigue condicionado por el estado de la nieve y el hielo en la traza.