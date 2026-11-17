El lunes 23 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. En diciembre habrá otras tres jornadas de descanso antes de fin de año.

El calendario de feriados de 2026 tendrá una nueva pausa de tres días en noviembre. El próximo lunes 23 será feriado nacional en todo el país, por lo que se conformará un fin de semana largo que comenzará el sábado 21 y se extenderá hasta el lunes inclusive.

La fecha corresponde a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se recuerda cada 20 de noviembre. En esta oportunidad, el feriado se trasladará al lunes siguiente de acuerdo con el régimen de feriados trasladables establecido por la legislación argentina.

La jornada recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las fuerzas argentinas resistieron el avance de una escuadra anglo-francesa. El enfrentamiento fue un episodio central en la defensa de la soberanía nacional y del control argentino sobre los ríos interiores.

Al tratarse de un feriado nacional, el lunes 23 tendrá vigencia el régimen correspondiente a los días de descanso obligatorio. Las dependencias públicas no tendrán actividad habitual, mientras que los servicios esenciales y el sector privado podrán funcionar con guardias o cronogramas especiales.

Los últimos feriados de 2026

Después del fin de semana largo de noviembre, el calendario tendrá otras fechas de descanso durante diciembre, antes de finalizar el año. El lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado nacional inamovible. Por último, el viernes 25 de diciembre será feriado por Navidad.

De esta manera, el último mes del año contará con tres jornadas contempladas en el calendario oficial para organizar los descansos y las actividades. La secuencia completa de feriados de fin de año deja definido el esquema de actividad hasta el cierre del calendario laboral.