El organismo pidió máxima precaución en corredores de montaña y del norte y oeste provincial. El resto de las rutas nacionales permanece transitable.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, informó este martes 27 de octubre que en distintas rutas nacionales de la provincia pueden presentarse sectores con calzada congelada, neblina, llovizna o agua-nieve. La advertencia se concentra en los corredores de montaña y en los trazados del norte y oeste provincial, donde la circulación puede verse afectada en las primeras horas del día.

El relevamiento oficial alcanza a las rutas nacionales 150, 149 y 40 Norte, donde la condición climática obliga a extremar las medidas de conducción. Según el informe difundido por el organismo, esos tramos pueden registrar baja adherencia sobre la calzada y visibilidad reducida, dos factores que incrementan el riesgo vial durante la madrugada y la mañana temprana.

Corredores habilitados En contraste, las rutas nacionales 40 Sur, 20, 141 y 153 se encontraban transitables sin inconvenientes detectados hasta las 6 de la mañana, horario en el que se emitió el parte. Esa diferencia entre corredores muestra una situación variable según la zona geográfica y la exposición a las condiciones meteorológicas.

Vialidad Nacional sostuvo, además, que se mantiene el alerta climatológico para la totalidad de las rutas nacionales de San Juan. En ese marco, la recomendación oficial es circular con precaución y atender el estado del camino antes de emprender viaje, especialmente en los sectores cordilleranos donde las condiciones pueden cambiar con rapidez.

La información difundida por el organismo queda sujeta a actualizaciones conforme evolucione el tiempo en la provincia. Para quienes deban trasladarse por esos corredores, el dato operativo central es que la situación más comprometida se concentra en los accesos de montaña y en los tramos del norte y oeste, mientras que el resto de la red nacional provincial no presentaba obstáculos al momento del informe.