El organismo informó que todas las rutas nacionales de San Juan siguen transitables, pero con máxima precaución. Alertó por ráfagas, polvo en suspensión y riesgo de rocas en montaña.

La Dirección Nacional de Vialidad, Distrito San Juan, emitió este martes 10 de noviembre un alerta por las condiciones meteorológicas que afectan a la provincia y complican la circulación por las rutas nacionales. El parte oficial fue difundido a las 11:15 y precisó que todos los caminos nacionales se encontraban transitables. Sin embargo, el organismo pidió extremar la precaución por la intensidad del fenómeno.

Según el reporte, se registran fuertes ráfagas de viento Sur, intercaladas con viento Norte, una combinación que genera polvo en suspensión y una reducción marcada de la visibilidad. En algunos sectores, esa visibilidad llega a ser nula, lo que incrementa el riesgo para la circulación vehicular. El aviso alcanza a la red nacional de la provincia y se mantiene mientras persistan esas condiciones.

Riesgo en zona de montaña

El organismo advirtió además que en los caminos de montaña existe una alta probabilidad de desprendimientos y caída de rocas sobre la calzada. Ese tipo de situación obliga a reforzar la vigilancia sobre tramos de mayor exposición y a reducir la velocidad de forma preventiva. La advertencia tiene implicancias directas para el transporte de pasajeros, cargas y desplazamientos interdepartamentales.

Recomendaciones oficiales

Vialidad Nacional recomendó disminuir progresivamente la velocidad en sectores con polvo en suspensión, encender luces bajas y antiniebla y evitar las luces altas por el reflejo que producen las partículas. También pidió mantener una distancia de seguridad mayor a la habitual y no realizar sobrepasos cuando la visibilidad esté reducida. El organismo recordó que no debe detenerse el vehículo sobre la calzada ni sobre la banquina y que, si fuera necesario, debe buscarse un lugar seguro fuera de la ruta.

Ante las ráfagas, la recomendación es sujetar firmemente el volante con ambas manos y prestar especial atención al circular cerca de camiones y ómnibus, debido a la incidencia del viento sobre la estabilidad de los vehículos. En los tramos de montaña, además, se aconseja transitar a velocidad mínima, permanecer atento a obstáculos o piedras sobre la calzada y evitar detenerse en curvas o al pie de laderas inestables. El organismo pidió respetar las indicaciones del personal que trabaja en las rutas y consultar el estado de los caminos antes de iniciar cualquier viaje.

La situación queda sujeta a la evolución de las condiciones meteorológicas y a eventuales actualizaciones del parte oficial. Mientras tanto, la red nacional de San Juan continúa habilitada, aunque bajo un esquema de circulación restringida por precaución.