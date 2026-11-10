El Ministerio de Infraestructura realiza tareas de mantenimiento en áreas sensibles del edificio provincial. El objetivo es mitigar anegamientos ante precipitaciones intensas asociadas a El Niño.

El Centro Cívico de San Juan refuerza su sistema de prevención ante las lluvias asociadas a El Niño, fenómeno climático que eleva la probabilidad de precipitaciones intensas. La intervención apunta a proteger la administración pública provincial, el archivo y el data center, sectores cuyo funcionamiento puede verse comprometido por filtraciones o anegamientos.

La Dirección de Control Operativo, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, ejecuta las tareas en el marco del plan COPRE. Según esa cartera, los trabajos comenzaron en la parte alta del edificio con la limpieza de cañerías, desagües, gárgolas y bocas de tormenta para facilitar el escurrimiento del agua en caso de lluvias fuertes.

Intervenciones en sectores críticos En la cúpula vidriada, donde se habían detectado filtraciones por desgaste de las juntas, los operarios reemplazaron numerosas juntas de dilatación entre los vidrios. En el sector del archivo provincial también se realizaron obras sobre los desagües pluviales y se sellaron las juntas por donde ingresaba agua, con el objetivo de reducir el riesgo de daño sobre documentación y equipamiento.

Subsuelo y contingencia En los subsuelos, el equipo repuso bombas de desagote que estaban fuera de servicio y sumó unidades de respaldo para cubrir eventuales fallas. Además, incorporó bombas portátiles, especialmente para las cajas de los ascensores, uno de los puntos con mayor riesgo de anegamiento dentro del edificio. La medida busca mejorar la capacidad de respuesta ante una tormenta, aunque no elimina por completo la posibilidad de inconvenientes si se registra una lluvia muy intensa.

Protección del personal El ministerio también compró indumentaria impermeable, botas y otros elementos de seguridad para el personal que deba operar durante una emergencia climática. La Dirección de Control Operativo coordina estas acciones con otras áreas de la cartera y mantiene un equipo en guardia pasiva para responder ante cualquier contingencia. En ese esquema, las tareas preventivas quedan como una medida vigente mientras se mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas asociadas a El Niño.