El pronóstico oficial prevé viento fuerte en el Gran San Juan y más de 100 km/h en cordillera. Educación no informó cambios en la actividad escolar.

El ingreso de un frente frío elevará la intensidad del viento en San Juan durante las próximas horas, con impacto distinto según la zona. En el Gran San Juan, el pronóstico oficial prevé vientos constantes del sector sur de entre 25 y 35 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h. En la cordillera, en tanto, rige una alerta amarilla por ráfagas que superarán los 100 km/h.

Ante ese escenario, el Ministerio de Educación de la provincia no emitió hasta ahora ningún comunicado oficial sobre una eventual suspensión de clases. Tampoco hubo declaraciones públicas de la Dirección de Protección Civil en el material disponible. Por ese motivo, el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades continúa, por el momento, bajo normalidad administrativa.

La ausencia de una definición temprana mantiene la atención puesta en el horario de ingreso del turno tarde. El comportamiento del viento sobre las calles y accesos de los departamentos afectados será una variable central para cualquier decisión posterior. En este tipo de episodios, las autoridades suelen ponderar el alcance real del fenómeno y su incidencia sobre la circulación y la seguridad escolar.

Seguimiento oficial Hasta que se difunda una comunicación formal, los establecimientos educativos se rigen por los cronogramas habituales. La evolución del frente frío y la persistencia de las ráfagas en la cordillera serán los datos a seguir durante la jornada. Cualquier cambio en la actividad escolar dependerá de la evaluación que realicen las áreas provinciales competentes.