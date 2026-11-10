El episodio ocurrió en la esquina de San Luis y Tucumán, en la Capital. No hubo peatones heridos, aunque un vehículo resultó alcanzado.

Las fuertes ráfagas de viento sur que afectan a San Juan provocaron la caída de un árbol en la intersección de San Luis y Tucumán, en pleno centro de la Capital. El árbol terminó sobre el techo de un automóvil y generó daños materiales. El hecho ocurrió en medio de las condiciones meteorológicas adversas registradas durante la mañana de este martes.





Según el reporte del lugar, al momento del incidente no circulaban peatones por la zona, por lo que no se registraron personas heridas. La ausencia de transeúntes evitó una consecuencia mayor en un sector de alto tránsito peatonal y vehicular. El vehículo, en cambio, recibió el impacto directo de la caída.

El episodio se produjo mientras la provincia atravesaba intensas ráfagas que también levantaron una importante cantidad de tierra. Ese cuadro incrementó la preocupación por posibles incidentes en la vía pública, especialmente en áreas con arbolado urbano y circulación permanente. En ese contexto, la caída del ejemplar expuso el riesgo asociado a la intensidad del viento.

Hasta el momento, no se informó una evaluación oficial sobre el estado del árbol ni sobre eventuales tareas de remoción en la esquina afectada. Tampoco se comunicaron restricciones de tránsito derivadas del hecho. La evolución de las condiciones del viento sur seguirá siendo la variable a monitorear durante la jornada.