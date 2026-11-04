El 9° Distrito San Juan informó que todos los caminos nacionales seguían habilitados, pero con riesgo de calzadas congeladas y baja visibilidad. Pidió extremar precauciones en tramos de montaña.

La red vial nacional de San Juan se encontraba transitable, aunque con condiciones que exigían máxima precaución por el pronóstico de mal tiempo. Así lo informó el 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional, que advirtió sobre la posibilidad de calzadas congeladas, lloviznas, agua-nieve y granizo en zonas de alta montaña. El organismo indicó que esos fenómenos podían presentarse principalmente durante la madrugada y hacia la tarde-noche, por lo que pidió atención antes de iniciar un viaje.

Tramos señalados Los sectores con mayor necesidad de cuidado incluyen la Ruta Nacional 40, tanto en el tramo San Juan-Mendoza como en el recorrido hacia Jáchal y desde Huaco hasta el límite con La Rioja. También fueron incluidos la RN 153, entre Sarmiento, Pedernal y Los Berros; la RN 141, en dirección a Chepes; y la RN 150, en los trayectos Jáchal-Rodeo y Jáchal-Ischigualasto. La advertencia alcanza además a la Ruta Nacional 149 en toda su extensión por los departamentos Calingasta e Iglesia.

Medidas de conducción Frente a ese escenario, Vialidad Nacional difundió recomendaciones para reducir riesgos durante la circulación. Entre ellas, pidió disminuir considerablemente la velocidad y aumentar la distancia con los vehículos que circulan adelante, debido a que la humedad y la posible presencia de hielo pueden afectar la adherencia de los neumáticos y prolongar las frenadas. También recordó que es obligatorio circular con las luces bajas encendidas.

En situaciones de visibilidad muy reducida por neblina o viento con polvo, el organismo aconsejó utilizar las luces antiniebla y evitar las balizas mientras el vehículo permanece en movimiento. Además, recomendó sujetar firmemente el volante con ambas manos ante posibles ráfagas de viento cruzado, especialmente al sobrepasar camiones o salir de sectores protegidos. La advertencia busca prevenir maniobras bruscas en corredores donde el clima puede cambiar en poco tiempo.

Riesgo en montaña Si se produjera una caída repentina de granizo, el organismo recomendó reducir la velocidad de manera progresiva y buscar un lugar seguro para resguardarse. También advirtió sobre los riesgos de frenar bruscamente debajo de puentes o detenerse directamente sobre la calzada. En paralelo, pidió evitar los viajes nocturnos por los caminos de montaña afectados, ya que las bajas temperaturas pueden provocar un rápido congelamiento del asfalto y reducir considerablemente la visibilidad.

La repartición también remarcó la importancia de respetar las indicaciones del personal de las fuerzas de seguridad y de los equipos de Vialidad Nacional que trabajan en los sectores de control. Por el momento, todos los caminos nacionales permanecían habilitados, pero el estado de transitabilidad quedaba sujeto a la evolución del clima en las próximas horas, especialmente en los tramos de mayor altura.