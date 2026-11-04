El Gobierno de San Juan habilitó 500 nuevos cupos gratuitos de apoyo escolar para estudiantes del nivel secundario, con el objetivo de reforzar contenidos antes de las mesas de exámenes de diciembre. La medida alcanza a sedes distribuidas en distintos departamentos y, según la información oficial, todavía hay vacantes en Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y Rawson.

La secretaria de Planeamiento, Liliana Nollen, explicó en diálogo con Radio Mil20 que la propuesta forma parte de una política educativa sostenida desde el inicio de la actual gestión. Indicó que el programa comenzó en febrero de 2024 con una primera sede y que hoy cuenta con siete espacios en funcionamiento en el Gran San Juan y Pocito.

Las clases están orientadas a Lengua y Matemática, que concentran la demanda principal entre los estudiantes secundarios. A eso se sumó Inglés, por las dificultades que suelen presentarse en esa materia, y en algunas sedes se incorporó Física según las necesidades detectadas. La funcionaria sostuvo que el objetivo es que los alumnos lleguen a las evaluaciones de fin de año con una preparación más sólida.

Vacantes y sedes

Nollen precisó que Capital y Pocito ya completaron sus lugares. En Capital, los espacios funcionan en las escuelas San Martín y Avellaneda, además de la sede de Apoyo; en Pocito, las actividades se desarrollan en la escuela Froilán. En cambio, continúan abiertas las inscripciones en los otros cuatro departamentos con disponibilidad.

Para sostener las siete sedes, el programa cuenta con un equipo de 40 profesores que trabajan de manera rotativa, además de referentes encargados de atender a las familias y organizar las inscripciones. Nollen señaló que el acompañamiento busca trabajar sobre las dudas y las principales dificultades que los estudiantes registraron durante el ciclo lectivo. La funcionaria resumió el criterio de la propuesta al decir: “La idea es que puedan llegar a las mesas de fines de diciembre con lo más preparados posible”.

Inscripción y alcance

Las familias interesadas deben presentar el DNI del padre, madre o tutor, el documento del estudiante y la partida de nacimiento. La secretaria de Planeamiento aclaró que pueden inscribirse alumnos de hasta 17 años inclusive y que, en el caso de las escuelas técnicas, el límite se extiende hasta los 18 años por los estudiantes que cursan séptimo año. El trámite puede realizarse en la escuela San Martín, sobre calle Estados Unidos, donde funciona el área de Planes y Programas Provinciales y Nacionales, o directamente en cada sede departamental. Por ahora, la propuesta está concentrada exclusivamente en el nivel secundario, mientras que las acciones de fortalecimiento para primaria quedaron fuera de esta etapa del año.